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五倍券綁定塞車柯文哲批漏氣 悠遊付也當機

中央社 / 台北22日電
悠遊付針對前1萬名綁定五倍券的會員振興禮包。聯合報系記者黃筱晴／攝影
悠遊付針對前1萬名綁定五倍券的會員振興禮包。聯合報系記者黃筱晴／攝影

振興五倍券今天開放數位綁定後出現塞車狀況，悠遊卡公司的悠遊付綁定也一度卡頓。台北市長柯文哲說，他不可以幸災樂禍，但行政院應出來說明，「一下子就掛掉了，多漏氣」。

振興五倍券官網上午9時開放數位綁定，卻因流量過大導致大當機，網頁呈現亂碼或黑畫面。悠遊卡公司的「悠遊付」APP同一時間開放綁定，同樣因瞬間湧入太多民眾進入系統導致當機，一度顯示「對不起，系統搶修中，請稍後再試」的訊息。

柯文哲上午出席「台北熊好券意願登記開跑」記者會後接受媒體聯訪，對於振興五倍券官網當機一事表示，他不可以幸災樂禍，可是行政院應該要出來講，到底是誰負責的，怎麼會這樣。

柯文哲說，從網路預約打疫苗就可以發現人的特性，因為先預約的會排擠後預約的機會，所以開放預約前10分鐘就會有一半的人完成預約，就像這次悠遊付有限量優惠，要搶也有道理，可以預期瞬間壓力會很大，頻寬一定要事先設計好。

柯文哲強調，公共行政是專業，所以他現在開會都要求公務員一定要寫出SOP，寫不出來他就都不要聽，還是要建立尊重專業的政治文化，相信專家，「你說那個五倍券，一下就掛掉了，多漏氣，我猜大概立法院要把它毒打一頓」。

悠遊卡公司表示，悠遊付APP上午因湧入太多人導致網路線路繁忙，不過狀況已於上午10時排除，另限量前1萬名綁定加碼的「振興禮包優惠券」已於上午10時34分額滿，限量1萬名的敬老卡綁定加碼的家電加購優惠也於上午11時33分額滿。

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