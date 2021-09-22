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【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

藝FUN券登記也出BUG？共同綁定選了卻被清掉 網友爆怒：爛系統

聯合新聞網 / 綜合報導
經濟部說明，截至09時30分止，登入人次已超過40萬7千人次，因應大量登入，啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。截取自五倍券網站
經濟部說明，截至09時30分止，登入人次已超過40萬7千人次，因應大量登入，啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。截取自五倍券網站

振興五倍券數位綁定登記與八大部會加碼券登記同時開跑，官網半小時內湧入40萬人，導致限流機制啟動，除官網狂卡外，各銀行網站也齊齊當機，民眾哀嚎遍野。除了數位綁定不順外，有網友更爆氣指出，加碼的藝FUN券出現BUG，讓共同綁定人無法選也不能改！

爆料的網友在批踢踢發文指出，他搞定五倍券數位綁定與共同綁定後，便繼續登記加碼券，沒想到在選擇藝FUN券時遇到麻煩。他表示，藝FUN券需要選擇數位或紙本，但選擇共同綁定人時系統卻使用「Radio Buttons（單選鈕）」選擇，導致「選了其中一個人的，另外一個人的選擇就會清掉」，最後送出後只有選中的那個人有綁到藝FUN券，系統又無法修改，直批「怎麼有那麼爛的系統啊」！

網友指出藝FUN券登記出現BUG。 圖／截自PTT
網友指出藝FUN券登記出現BUG。 圖／截自PTT

抱怨文釣出不少受害者，「+1，我家人有人的消失了，明明有勾選」、「我也是，想說明明就有選到」、「跟你一樣，明明檢查時都有勾到」、「我也是綁4人，只有1人有，希望可以修復」、「我送出去有再次確認，結果只有兩人有，又不給修改，唐鳳出來面對」、「涼拌，系統不能改」、「智商堪憂系統」。

有人則解釋「要用個人名義去綁才不會出問題」、「說明有寫要解綁才能獨自選」，但也吐槽「誰有那麼多時間在那裡看說明書」，更有人覺得可能去年系統更好用。

八大部會加碼券登記畫面。 圖／截自振興五倍券官網
八大部會加碼券登記畫面。 圖／截自振興五倍券官網

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 藝FUN券

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