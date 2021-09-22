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北市推逾百萬份熊好券加碼振興 意願登記開跑

中央社 / 台北22日電

加碼行政院振興五倍券，台北市政府推出5種、總計113.5萬份「台北熊好券」，今天開始登記意願至10月6日，民眾透過台北通APP加入會員並完成登記後，將於10月8日進行抽獎。

為振興受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的商家，台北市政府推出113.5萬份「台北熊好券」，其中價值新台幣1000元的住宿券5.5萬份、每份1張，價值100元的饗購券、藝文券、運動券、市集券每份5張，饗購券90萬份、藝文券4萬份、運動券4萬份、市集券10萬份。

台北市政府今天宣布，「台北熊好券」意願登記今天開跑，民眾至10月6日止，只要透過台北通APP加入會員並填寫5種票券的優先喜好順序，市府將於10月8日進行線上公開抽籤，依意願登記的優先順序及亂數隨機抽出幸運民眾，中獎後將自動送至民眾的台北通內。

市府強調，「台北熊好券」無須綁定振興五倍券，也不限居住地或戶籍地，只要是有下載台北通的民眾都可以做線上抽獎登記並在台北消費。

市府規劃，「台北熊好券」從10月8日起即可消費使用，第一波預定至11月30日截止；第二波從12月1日開始至12月31日截止，同一票券類型、同一時間（30分鐘內）、同一消費場所限使用一張票券。

此外，台北市政府秘書長陳志銘表示，店家只要上網申請就可以得到一張收款QRcode供顧客掃碼付款，市府每週進行清算後將直接把金額匯入店家提供的帳戶，過程全部免手續費，目前已超過1128家商店參與。

陳志銘說，為了鼓勵店家加入成為熊好店家，市府提出210萬元激勵獎金，各類收券數前三名店家可以依序獲得15萬元、10萬元、5萬元獎金。

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