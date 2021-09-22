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五倍券數位綁定近2小時還在卡 民眾抱怨：好浪費時間

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
行政院長蘇貞昌介紹振興五倍券振興方案情形。記者鄭鴻達／攝影
行政院長蘇貞昌介紹振興五倍券振興方案情形。記者鄭鴻達／攝影

振興五倍券自今（22）日早9點開始數位綁定，許多金融業者綁定頁面很快就被塞爆，民眾直呼「好浪費時間」，經濟部表示，截至10點30分為止，數位綁定人數已破30萬人。

經濟部指出，目前官網登入人次已超過161萬505人次，數位綁定人數突破33萬547人，五倍券官網因應大量登入，啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復，同時也在加強網站伺服器流量因應。

同時，介接至各家銀行及支付業者自身網站後，各業者網站也因自身流量限制，有連線不順情況，已經與各業者聯繫改善中。

另外，今年新增的共同綁定功能，綁定人數已有6萬9887人。

預約抽籤的部分，國旅券最夯，86萬2112人登記，農遊券85萬9158人登記，藝fun券83萬2693人，動茲券82萬9474人，客庄券73萬5717人，台灣Pay限定的地方創生券則是54萬7127人，i原券12萬1607人。

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