快訊

BNT首打學生爆不適！桃園大園高中1男學生暈針

最後一刻害怕自爆的ISIS？巴黎恐攻大審之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五倍券數位綁定超熱烈 悠遊付享最高5,000元加碼回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付針對前1萬名綁定五倍券的會員振興禮包。記者黃筱晴／攝影
悠遊付針對前1萬名綁定五倍券的會員振興禮包。記者黃筱晴／攝影

振興五倍券早上9點開放綁定即造成全台大當機，由於五倍券提供前400萬名選擇綁定數位券者可獲得500元的好食券，加上各家業者競推回饋，讓眾多消費者今年皆決定綁訂數位券，預訂超熱烈！精打細算的網友也紛紛比較各家業者推出的優惠誰比較划算？悠遊卡公司表示，只要適用的通路是平日常去的通路，活動期間就能快速累積消費達到回饋門檻，所以只要選擇有提供回饋的業者就對了。

悠遊付針對前1萬名綁定五倍券的會員振興禮包，消費達指定通路門檻即享10%至50%現金回饋，最高可拿5,000元，加上政府的5,000元，共可拿回1萬元現金。消費者在綁定悠遊付作為五倍券的消費工具後，即會收到一包內含19張現金回饋券的振興禮包，包括2張滿萬送千的網購回饋券、2張滿5,000元送500元的百貨3C回饋券、5張滿千送200元的藥局美妝回饋券及10張滿200元送100元的超商超市回饋券。

如果平常就常去超商超市、藥局藥妝店消費，或近期有透過網購添購高單價商品的需求，悠遊付除了回饋率高外，立即現金回饋也會讓你相當有感，且收到的回饋金還可再投入累積五倍券消費。其中，專攻高回饋率可選擇使用超商超市及藥妝回饋，花不到5,000元就可拿到最高1,400元回饋，回饋率28%，綁定信用卡支付（限玉山銀行、台新銀行信用卡）還可疊加信用卡優惠，回饋率可望再衝高。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

綁定悠遊付有「0元換2000」BUG？悠遊卡公司一招滅幻想

振興五倍券數位綁定 旅遊業者祭優惠

半小時湧入40萬人次綁五倍券 經部：啟動限流機制

五倍券之亂開始！數位綁定果然大當機 官網維運籲民眾「別急著搶第一」

相關新聞

綁定五倍券別忘這一項！ 8大加碼券「拿好拿滿」一圖全攻略

行政院推出振興五倍券今天早上9點鐘開放數位綁定，連同各部會的8大加碼券登記也一併上路，共祭出1236萬份加碼振興券。除了500元的好食券免抽籤外，其餘7種加碼券都需要抽籤，自10月11日起到11月5日，連續四周天天抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4種不同加碼券。《聯合新聞網》整理8大加碼券規劃、抽籤時程，讓您一次看懂。

真的掛了？五倍券今開放登記 民眾大量湧入「塞爆」官網

民眾期待已久的振興五倍券於今日上午9時開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記，不料，由於民眾熱情踴躍參與，振興五倍券網路平台（https://5000.gov.tw/）大當機，網頁畫面轉圈圈許久仍無法登入，甚至一度出現空白或錯誤訊息。

五倍券開綁+8大加碼券齊登記 官網頻寬壓力「遇上大魔王」

關貿網路緊張 喊別搶第一

五倍券數位綁定在上午10點突破20萬 官網仍卡

振興五倍券自今（22）日早9點開始數位綁定，許多金融機構綁定頁面很快就被塞爆，五倍券官網卡卡，經濟部表示，截至10點為止...

重重關卡、早鳥名額少 數位五倍券綁定搶優惠高難度

今年數位綁定優惠多，信用卡、電子票證、支付等數位支付業者祭出誘人的早鳥方案吸客，還有共同綁定新功能。不計其他加碼優惠，若...

新聞眼／早鳥各自表述 預見五倍券之亂

五倍券數位綁定及部會加碼券抽籤今天開放登記，今年由於政策衝刺數位綁定，銀行等機構紛紛祭出早鳥禮、限量加碼等方案「響應」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。