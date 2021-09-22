五倍券數位綁定超熱烈 悠遊付享最高5,000元加碼回饋

振興五倍券早上9點開放綁定即造成全台大當機，由於五倍券提供前400萬名選擇綁定數位券者可獲得500元的好食券，加上各家業者競推回饋，讓眾多消費者今年皆決定綁訂數位券，預訂超熱烈！精打細算的網友也紛紛比較各家業者推出的優惠誰比較划算？悠遊卡公司表示，只要適用的通路是平日常去的通路，活動期間就能快速累積消費達到回饋門檻，所以只要選擇有提供回饋的業者就對了。

悠遊付針對前1萬名綁定五倍券的會員振興禮包，消費達指定通路門檻即享10%至50%現金回饋，最高可拿5,000元，加上政府的5,000元，共可拿回1萬元現金。消費者在綁定悠遊付作為五倍券的消費工具後，即會收到一包內含19張現金回饋券的振興禮包，包括2張滿萬送千的網購回饋券、2張滿5,000元送500元的百貨3C回饋券、5張滿千送200元的藥局美妝回饋券及10張滿200元送100元的超商超市回饋券。

如果平常就常去超商超市、藥局藥妝店消費，或近期有透過網購添購高單價商品的需求，悠遊付除了回饋率高外，立即現金回饋也會讓你相當有感，且收到的回饋金還可再投入累積五倍券消費。其中，專攻高回饋率可選擇使用超商超市及藥妝回饋，花不到5,000元就可拿到最高1,400元回饋，回饋率28%，綁定信用卡支付（限玉山銀行、台新銀行信用卡）還可疊加信用卡優惠，回饋率可望再衝高。