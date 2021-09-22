綁定五倍券別忘這一項！ 8大加碼券「拿好拿滿」一圖全攻略

行政院推出振興五倍券今天早上9點鐘開放數位綁定，連同各部會的8大加碼券登記也一併上路，共祭出1236萬份加碼振興券。除了500元的好食券免抽籤外，其餘7種加碼券都需要抽籤，自10月11日起到11月5日，連續四周天天抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4種不同加碼券。《聯合新聞網》整理8大加碼券規劃、抽籤時程，讓您一次看懂。

圖／聯合報新聞網

配合行政院推出的五倍券，各部會共推出8大加碼券振興經濟，除了延續去年的藝Fun券、農遊券、動滋券及客庄券外，今年新增好食券、國旅券、i原券及地方創生券，共計有1236萬份。其中，只有好食券免抽籤，但只限定前400萬名數位五倍券綁定者可獲得，其餘7種加碼券都需要抽籤，民眾必須在10月8日前於五倍券官網5000.gov.tw完成登記，因每人限定最多只能抽中4種加碼券，建議勾選4種最想要的，避免全選卻抽中比較不想要的加碼券。

各部會8大加碼振興券：

好食券（經濟部） ￭面額／500元

￭份數／400萬份

￭資格／前400萬名綁定數位五倍券者即可獲得

￭期限／2021年10月8日至2022年4月30日

￭用途／餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等

國旅券（交通部） ￭面額／1000元

￭份數／120萬份

￭抽籤／10月11日至11月5日每周二上午抽籤

￭期限／2021年11月1日至2022年4月30日

￭用途／適用於合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者消費折抵

i原券（原委會） ￭面額／1000元

￭份數／10萬份

￭資格／綁定數位五倍券者可參加抽籤，數位綁定為台灣Pay合作之金融卡者可於11月5日開始使用

￭抽籤／10月11日至11月5日每周二下午

￭期限／2021年11月5日至2022年4月30日

￭用途／手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家

農遊券（農委會） ￭面額／888元

￭份數／共146萬份（階段一：88萬份，階段二：58萬份）

￭抽籤／10月11日至11月5日每周三上午

￭期限／2021年10月25日至2022年4月30日

￭用途／休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等10大類

藝FUN券（文化部） ￭面額／600元

￭份數／300萬份（數位240萬份、紙本60萬份，僅能擇一登記）

￭數位／僅限以一組手機門號綁定一組身分證字號登入APP領取

￭紙本／18歲以下、65歲以上或身心障礙者可參加抽籤，自10月1日起另提供四大超商事務機登記管道

￭抽籤／10月11日至11月5日每週抽籤，每周三下午抽籤

￭期限／2021年11月10日至2022年4月30日

￭用途／藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等逾1萬家

動滋券（教育部） ￭面額／500元

￭份數／200萬份

￭抽籤／10月11日至11月5日每周四上午

￭期限／2021年11月1日至2022年6月30日

￭用途／運動、看比賽相關服務之店家

客庄券（客委會） ￭面額／500元

￭份數／40萬份

￭抽籤／10月11日至11月5日每周四下午

￭期限／2021年11月中旬至2022年4月30日

￭用途／「客庄券指定店」標章之餐廳、民宿、藥局及零售商店