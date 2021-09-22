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真的掛了？五倍券今開放登記 民眾大量湧入「塞爆」官網

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真的掛了？五倍券今開放登記 疑民眾大量湧入「塞爆」官網

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自五倍券官網
圖／截自五倍券官網

民眾期待已久的振興五倍券於今日上午9時開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記，不料，由於民眾熱情踴躍參與，振興五倍券網路平台（https://5000.gov.tw/）大當機，網頁畫面轉圈圈許久仍無法登入，甚至一度出現空白或錯誤亂碼訊息。

為提振國內經濟，今日上午9時起，民眾可至五倍券官網登記或進行數位綁定，同時也能登記好食券、國旅券等八大部會加碼券。然而民眾上網登記時，卻發現五倍券官網疑似因瞬間湧入大量使用者而當機，不是頁面無法顯示，就是轉圈圈許久進不了登記頁面。

由於先前疫苗登記平台（https://1922.gov.tw/）也曾發生當機狀況，不少網友早已預測五倍券官網也會被「塞爆」，甚至有不少網友留言猜測「會掛掉多久」。

民眾等待許久後出現亂碼畫面。 圖／截自五倍券官網
民眾等待許久後出現亂碼畫面。 圖／截自五倍券官網

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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