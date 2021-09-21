整理包／五倍券數位綁定明早開跑 三方法＋常見問題看完搞定

中秋連假今(21)日出現北返潮，連假收心後，你也準備好要來綁定數位五倍券了嗎？共有三種方法能一次綁定數位五倍券，比起傳統的紙本五倍券，有不少方法能一次讓五倍券長胖增多。

數位五倍券特別新增共同綁定功能，讓每位民眾5000元的消費回饋金可以累積在主綁人的數位工具上使用，主綁人加共同綁定人最多五人，累積回饋金最高25000元，加上前400萬名綁定數位五倍券者可獲得每人500元的好食券加碼，在綁定人的數位五倍券總金額顯示上，最高可達27500元！想知道怎麼做？在明天開綁前先研究好操作方法，備妥設備或卡片後，準備來領囉。

※開放綁定時間

個人綁定：五倍券官網（5000.gov.tw）

2021年9月22日上午九時起至2022年4月30日止。

共同綁定：

9月22日上午九時起至10月1日，開放民眾進行數位綁定。

※如何操作綁定數位五倍券

五倍券想要共同綁定可沒那麼簡單，必須主綁人先數位綁定後，持共同綁定人的健保卡，透過讀卡機來綁定，或透過健保快易通App認證綁定。否則，就要持共同綁定人的健保卡去超商綁定。要完成以上任務，必須有健保卡、讀卡機或健保App，才可以完成綁定任務。記者黃仲裕／攝影

個人綁定

五倍券官網連到「信用卡、電子票證、行動支付」等金融機構網頁綁定。

共同綁定

方法一：五倍券官網+讀卡機+主綁定人與被綁定人的健保卡。

方法二：超商事務嘰+主綁定人與被綁定人的健保卡。

方法三：被綁定人用保快易通App產出OTP後，將OTP號碼給主綁定人，由主綁定人到五倍券官網輸入。

主綁人及共同綁定人合計至多5人。

※數位五倍券常見問題

數位五倍券綁定後，可以反悔嗎？

個人綁定後不能變更。共同綁定者，除被綁人不能反悔改選紙本領取外，其他共同綁定者可於9月22日至10月6日中午12點前反悔，可改選紙本領取。

綁定後何時可以開始使用？

自2021年10月8日起可開始使用。

數位五倍券使用期限到什麼時候？

至2022年4月30日為最後一天截止。

圖／聯合報提供

何時可收到回饋金？

數位五倍券至少每月回饋一次。另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形。

若使用信用卡或電子支付能辨別禁用項目嗎？

可以，信用卡及電子支付業者會設計篩選排除機制。

※數位五倍券三大「增胖法」

綁信用卡各家優惠總整理

華南銀行：早鳥綁定最高享500元、共同綁定享200元及新戶綁定享300元等刷卡金。

陽信商業銀行：前3千名綁定成功，消費滿額加碼增100元回饋金；共同綁定消費滿額再加碼，最高贈300元回饋金。

渣打國際商業銀行：10月1日至12月31日新戶，滿額最高回饋1500元刷卡金。既有客戶者，滿額最高回饋100元刷卡金(限量5000份)。

花旗(台灣)商業銀行：9月22日至11月30日綁定者，並在10月8日至11月30日消費者，最高享1000元的回饋金。共同綁定者在同期間消費，持卡人最高可享2200元回饋金。

三信商業銀行：享好食券加碼回饋。

國泰世華銀行：10月31日前綁定，可享3000元大禮包及飯店住宿升等禮遇，若勾選高雄券回饋再加碼。

星展(台灣)商業銀行：加碼最高5000元回饋。

玉山商銀：首5日有早鳥禮，最高享1500元。揪團綁定最高享1250元。新戶禮最高享1250元。

美國運通(台灣)：消費滿額1萬元，限量20,000名可有會員酬賓積分1000分。

台新商銀：共同綁定最高可享1萬元的刷卡金。

高雄銀行：最高可享1000元加碼現金回饋，限量1000名；紙本高雄券者，也有1000元的加碼機會。

聯邦銀行：早鳥可將5000元變6000元。最高優惠贈2700元。

遠東國際商銀：滿額最高happy go點數放大15倍。

新光銀行(台灣)：前5000名綁定者，主綁人享250元回饋金。寰宇卡新戶回饋最高2050元，加綁高雄券最高變8倍。

上海銀行：回饋5倍最高變8倍，含五倍券5000元在內，最高可得8000元回饋。

台中商銀：含五倍券5000元在內，最高可得7000元回饋。年底前月抽Apple Watch。

台灣銀行：最高可享800元的綁定禮，鄉金有機會獨得101萬，綁定實體卡者最高享500元的加碼禮。

彰化商銀：綁實體卡者加碼送300元，限兩萬名。

中國信託：可抽5000元刷卡金，多元回饋最高15%。

合作金庫：綁實體卡者加碼送500元，限1.5萬名。

中華郵政：早鳥回饋300元，全新卡友600元。年底前綁定可抽獎。

台北富邦：最高回饋2500元，享熊好券刷J卡最高5%回饋。

元大商銀：最高5倍回饋，來電客服享3期0利率。

滙豐(台灣)商銀：御璽卡新戶加碼回饋最高1萬，匯鑽卡新戶首刷500元。前2萬名者最高享725元早鳥回饋。

第一商銀：消費滿額贈300元刷卡金，指定卡片加碼200元刷卡金。單筆分期滿3千元以上，可抽獎一次。最高贈5000元刷卡金。

日盛商銀：前1000名刷滿5000元，主綁人可加碼250元活動金。

安泰商銀：最高回饋13%。

永豐商銀：最高回饋28%。特定店家分期享加碼10%，新戶SPORT卡享最高28%。

台灣中小企銀：綁實體卡者加碼送300元，限1萬名。

台灣土銀：刷滿5000元最高加碼送800元刷卡金，限1萬名。

兆豐銀：享獨家臺灣吧授權證券套。

綁行動支付、電子票證各家優惠總整理

台灣Pay：免抽籤或搶早鳥至少可加碼800元，多數人5000可變6400元，甚至「長胖」到10,200元。新戶首刷再領100元。指定特定店家消費最高回饋為20%，還可參加百萬現金抽獎活動。

悠遊付：5000可變10,000元，限量1萬名。選悠遊卡者，最高送3300元，限量2萬名。

Pi拍錢包：於超商支付加碼最高贈30%，百貨滿額贈500P幣。

橘子支付：綁定禮可獲得三張有閑娛樂電商優惠券。

icash Pay：享20點OPEN POINT回饋。icash2.0同享20點OPEN POINT回饋，消費金額OPEN POINT點數最高25%回饋。

歐付寶：折扣最低3折，總價值超過5000元。

街口支付：早鳥享1~3%回饋，指定商圈、夜市、品牌消費另有高額回饋。

LINE Pay Money：最高享400點，連結指定銀行帳戶再享高額加碼。指定縣市加碼千元好禮及獲優惠活動資格。

iPass一卡通：滿5000送500元儲值金。

遠鑫電子票證：消費滿5000元送100元儲值金，限量2萬名。