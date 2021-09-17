振興券錢包放大術 一卡通早鳥高回饋

振興五倍券將在22日正式啟動綁定，響應政府大利多，一卡通在電子票證跟電子支付LINE Pay Money等兩項服務也配合加碼，祭出大禮包。另外，與高市府合作更有機會抽特斯拉汽車。

一卡通公司今天公布振興五倍券加碼回饋方案，22日起民眾可至LINE Pay主頁或「一卡通振興五倍券平台」登錄綁定LINE Pay Money或一卡通儲值卡，各項振興優惠大禮包價值破萬元。

一卡通公司表示，用戶選定LINE Pay Money綁定振興五倍券，前3天早鳥綁定禮享LINE POINTS 100點回饋(不限量)，新註冊用戶綁定再加送LINE POINTS 100點回饋(不限量)。今年新增共同綁定也祭出加碼優惠，揪團主綁人最高再享LINE POINTS 200點回饋，合計最高可領LINE POINTS 400點回饋。

若LINE Pay Money連結聯邦、台北富邦、新光、元大、王道、瑞興、第一銀、台新等指定儲值銀行最高可再享100至676元不等加碼回饋，包含綁定禮最高可享價值破千元回饋。

一卡通電子票證部分，同樣可綁定政府振興方案，包含敬老卡、學生卡及一卡通聯名卡等一卡通記名卡，22日起前1萬名綁定者，只要符合加碼活動指定條件，10月8日起於振興五倍券消費期間滿5000元，一卡通加碼回饋儲值金500元；綁定王道一卡通簽帳金融卡銀行再加碼回饋300元(限500名)。

縣市政府加碼部分，一卡通表示，跟桃園、台南、高雄合作地方振興加碼活動。高市府推出的「高雄開就賺」，不管是LINE Pay Money或一卡通綁定振興券，在高雄地區指定實體商家或「高雄好家載」累積消費滿5000元(且內含2500元餐飲/旅宿消費)，加碼送高雄券1000元及享30次抽獎機會，最大獎可抽市值逾160萬元的特斯拉汽車1台；共同綁定消費額度達標也可累贈領取多份高雄券。另綁定LINE Pay Money獨家活動，前10日達標再抽LINE Pay Money儲值金8888元。

財政部高雄國稅局也舉辦抽獎活動，10月15日前登錄活動，在高雄地區開立電子發票並接受LINE PayMoney 付款店家消費10元以上，並將發票存手機條碼載具，有機會抽中近8萬元的Gogoro 2 Premium，以及LINE Pay Money儲值金等大獎。

桃園市政府推出的振興券加碼優惠，綁定LINE PayMoney，前1萬名在桃園指定實體商店累積消費滿5000元送LINE Pay Money儲值金1000元；持一卡通桃園市民卡民眾，再加碼儲值金50元；若為LINE Pay Money新戶額外再享儲值金100元，合計額外最高可獲儲值金1150元優惠。台南市政府規劃電商數位加碼活動，預計10月配合購物節及振興五倍券推出LINE PayMoney促銷優惠檔期活動。

一卡通公司和LINE Pay也與商家攜手，年底前將依序推出5~10%不等的商家優惠，嘉惠廣大用戶。包括振興五倍券綁定LINE Pay Money的用戶，不僅可享11月繳納地價稅LINE POINTS 2%回饋；到明年3月底前每月還可享生活繳費指定項目LINE POINTS 2%回饋。

若於年底前振興券消費滿額者，再享明年學雜費(3月底前)及牌照稅、房屋稅加碼LINE POINTS 1%回饋。等於一綁定就將半年內的繳費繳稅優惠好康也一起放入口袋，節省明年度開支。