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嘉市推團旅補助每人500元 搶搭振興五倍券商機

中央社 / 嘉義市17日電

嘉義市政府今天指出，地方觀光服務業受到COVID-19疫情衝擊，市府搶搭振興五倍券商機，規劃團體旅遊補助經費新台幣2000萬元，補助每人每次500元，估可創造約1億元觀光產值。

嘉義市長黃敏惠表示，在中央、地方旅遊補助下，嘉義市2020年國旅住宿人次相較2018年成長近40%，去年底剛開幕的嘉義市立美術館還曾竄升國內旅遊景點的熱搜字前10名，「嘉義住宿」也曾登上Yahoo奇摩的熱搜。

她說，因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情曾升級至第3級警戒，嘉義市今年5月平均住房率較今年4月下降超過5成，6月更是剩不到1成。

嘉市府為搶搭中央振興五倍券商機，提出2000萬元觀光產業振興方案，將針對前往嘉義市團體旅遊的旅行社，每人補助500元。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉市團旅補助以旅行社為補助對象，原則每團10人以上，每人補助500元，但須在嘉義市2天1夜以上的行程，並安排嘉義市合法旅宿住宿1晚，及午餐或晚餐（擇一）在嘉義市用餐，每家旅行社補助上限為1000人次。

張婉芬指出，團旅補助預計10月1日開放申請，希望串聯在地食、宿、遊、購、行帶動觀光商機，初估可補助4萬人次至嘉義市旅遊住宿，創造約1億的觀光產值。嘉義市團體旅遊諮詢專線電話為（05）225-2272或（05）229-4593。

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