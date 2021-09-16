金門3千元振興券將於10月初發放 縣府直播說明發放細則
新冠肺炎疫情造成地區產業的嚴重衝擊，金門縣繼本月先發放縣民紓困金5000元，縣府表示，將於10月初發放3千元振興券，以活絡金門地區短期內需消費氛圍；並將於明日舉行「110年度金門地區振興券發布記者會」，會中將說明領券方法、票券使用限制及流通期限等事項。
金門縣政府表示，感謝縣議會支持通過縣府的年度預算追加案，紓困金計畫已順利上路，截至9月中旬已完成11.2萬人撥款作業，民眾多持正面迴響，緊接登場的是振興券發放。
金門縣政府說明，經內部研討除發放現金紓困外，為振興及活絡地區經濟，並採發放票券暨達成流通票券面額為100元及500元共識，以利地區中小型商家搭券推出吸金優惠，同時責成建設處積極研擬3000元振興券推動方案，希冀在去年金門1+1振興券辦理經驗基礎上，再予優化、簡化、迅速領取之規劃，讓民眾和商家再次齊心振興經濟！
縣府建設處表示，為積極推展辦理期程，票券印製採購案經縣議會通過預算案後即依政府採購法規定辦理採購程序並簽約付印，最快9月底票券就能運送抵金；至於發放管道，經比較不同方案的優缺點後，決定比照透過村里辦公處家戶配酒模式辦理，使政府與民眾能在遵守防疫政策下，安全又便利領券。
建設處提到，為先確認發放期程及分工合作等關鍵事項，已於8月30日邀集各村(里)辦代表辦理研商振興券發放作業會議，參據與會人員寶貴建議研擬方案，才並續於9月9日召集府內外業務相關單位及各鄉(鎮)公所辦理金門縣政府110年度促進經濟振興券補助實施計畫工作小組會議，凝聚各項分工辦理共識。
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