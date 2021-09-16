搭五倍券送房子 黃偉哲：永康區700多萬輕豪宅將曝光

為搭配行政院發行的五倍券拚振興，台南加碼送房子、車子，市長黃偉哲今透露，第1戶確定要送出的房子位在永康蛋黃區，市價約700多萬元，明天將公開房子地點，抽中的幸運兒年底即可入住。另外，台南農業局也推出「農遊5軸線」，串連26個農村社區，盼吸引民眾消費、體驗遊程。

黃偉哲指出，之前宣布要送出位在google資料中心附近的安南區九份子重劃區房子，但因還在與廠商洽談中，尚未百分之百確定，市府為了獎品多方向進行，「要找到錢、找到人」，而永康區這戶房子已經談好，且是蓋好的實體屋，位在蛋黃區、20多層景觀大樓的3房輕豪宅，將是第1戶確定送出的房子。

為了拚振興，農業局規畫5條主要幹道跨區域體驗農村的遊程，分別為台17線、台19甲線、台84線、台3線以及市道172、175線，串連軸線中的26個農村社區，讓民眾能體驗農村的多元風貌，享用在地、當季的農村美食。