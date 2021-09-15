哪家銀行綁定數位五倍券「回饋最多」？加碼優惠一次看
數位五倍券振興方案超給力！多家銀行紛紛宣布「加碼」提供超過462萬份之額外優惠，要讓五倍券變十倍券，預算金超過33億元。不過，今年玩法比去年複雜，除了選擇最划算的回饋，也需了解限制規定，這篇整理各大銀行優惠，提供消費者看準再下手。
▌五倍券綁富邦卡 免抽獎直接享最高3250元回饋
北富銀優惠方案總計加碼10萬名，不用抽獎、不設任何新舊戶和使用限制，不限卡別通通有獎，如果動作夠快搶到早鳥綁定，最高直享2,500元刷卡金，若與卡片原本權益合計，最高可獲得價值3,250元的加碼回饋。
▌國泰世華銀五倍券方案出爐 早鳥限量抽2,000點小樹點
國泰世華銀針對3C、健身、旅遊，送等價值逾3,000元大禮包，早鳥方案（9月15日至9月21日成功登錄「振興券首選國泰世華卡」活動並綁定），可抽2,000點小樹點（一點等值1元），但限量1,000名。
▌五倍券即將開放登記 玉山銀推出早鳥綁定優惠
振興五倍券綁定至玉山信用卡，享加碼早鳥禮「7-ELEVEN現金抵用券300元」，此外，加碼刷卡消費除可享有原卡片回饋外，數位券再享1%現金回饋，且每增加一位共同綁定者額外加碼1%、增加二位共同綁定者額外加碼2%，依此類推最高享5%回饋（最高享1250元回饋）。
▌政府發五倍券 花旗出走前留卡友最高5,200元回饋
祭出三重好禮，第一重早鳥禮，9月22日起數位綁定前2000名且累積消費金額達500元，即享100元7-11商品卡；第二重綁定禮，綁定振興券消累積費達500元就享100元刷卡金回饋，限量2萬名。
▌綁定元大台灣Pay金融帳戶回饋800元 再抽iPhone 13
元大銀行五倍券方案分為信用卡及行動支付兩部分，信用卡方面，綁定元大鑽金系列信用卡，可享國內回饋的五倍加碼、最高300元，限額1萬名。除了消費加碼，刷元大卡還可再享3期0利率分期優惠；至於行動支付，綁定元大台灣Pay金融帳戶可享800元加碼回饋金，限額1000名。使用元大鑽金數位存款帳戶綁定可再獲得「iPhone 13」抽獎資格。
▌台新銀行五倍券變十倍 家戶綁定再給1000元
台新銀加碼把五倍券從先前的七倍變十倍，五倍券綁定台新信用卡，新戶首刷禮800元；今年10月31日前登錄，再給200元早鳥禮；若按政府的家戶綁定規則，再拉四個人進來，額外再給1,000元。
▌振興給力！滙豐推出早鳥綁定五倍券賺回饋
滙豐針對前2萬名新戶或既有所有滙豐卡友，綁定五倍券提供早鳥三大好禮，第一，於今年11月底前，消費達5000元即享一般消費額外加碼0.5%刷卡金，上限25元；第二，今年10月8日至11月底於商店進行消費分期達5000元，享零利率分期，再額外回饋2%刷卡金，上限500元。
▌新光銀行新卡戶加碼 最高回饋2050元
新光銀行針對新光寰宇新卡戶，採共同綁定將加碼回饋250元，加上網路新戶綁卡回饋250元、新戶月月刷加碼回饋700元、新戶首刷禮刷卡金300元、綁定Apple Pay行動支付回饋最高150元、Apple Pay行動支付新戶加碼最高400元，數位申辦新卡戶合計最高將回饋2050元，相當41%回饋。
▌助搶攻五倍券商機 華南銀祭台灣Pay零手續費優惠
華南銀推出店家使用台灣Pay免手續費方案，10月8日至2022年4月30日間，不論是以金融卡還是信用卡收款皆享零手續費優惠，鼓勵店家加入零接觸支付行列。。
▌綁定合庫實體信用卡刷滿5000元 加碼送500元
以合庫實體信用卡刷滿新台幣5000元，就加碼送500元，限量1.5萬名，刷滿8000元，再多送200元，限量5000名，共同綁定的另外4人各刷滿5000或8000元同樣納入回饋，最高多送3500元，且年底前，於限定六大通路購物皆享5%現金回饋，每人最高200元，限量5000名。
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