哪家銀行綁定數位五倍券「回饋最多」？加碼優惠一次看

數位五倍券振興方案超給力！多家銀行紛紛宣布「加碼」提供超過462萬份之額外優惠，要讓五倍券變十倍券，預算金超過33億元。不過，今年玩法比去年複雜，除了選擇最划算的回饋，也需了解限制規定，這篇整理各大銀行優惠，提供消費者看準再下手。

▌五倍券即將開放登記 玉山銀推出早鳥綁定優惠 振興五倍券綁定至玉山信用卡，享加碼早鳥禮「7-ELEVEN現金抵用券300元」，此外，加碼刷卡消費除可享有原卡片回饋外，數位券再享1%現金回饋，且每增加一位共同綁定者額外加碼1%、增加二位共同綁定者額外加碼2%，依此類推最高享5%回饋（最高享1250元回饋）。 ...more