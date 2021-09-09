政院第4次紓困預算 1600億全提空

紓困預算8400億將全數投入。行政院9日宣布，將向立法院提出第4次紓困追加預算，將8400億額度中剩下的1600億全部提完，其中1206億預算用於5倍券。至於基本工資與軍公教是否調薪？蘇貞昌表示，目前還在規劃中，並會請經濟部研擬照顧餐飲、服務業的方案。

主計總處表示，追加的振興加碼預算中，五倍券1206億、動滋券10億、國旅券23.1億元、藝fun券16.1億元、農遊券13億、i原券與客庄券各2億元；紓困預算追加137.8億元，包括農委會的漁民生活補貼2.6億、衛福部急難救助紓困106億、教育部補習班、課後照顧中心與運動事業員工補貼15.7億元。

另外還有交通部針對計程車、遊覽車客運業、導遊與領隊的薪資補貼13億。防疫預算中，衛福部187.6億預算包括提升檢驗量能、辦理防疫諮詢專線及設置社區篩檢站、辦理疫苗施打與藥品採購；交通部補助防疫專車0.9億，內政部0.6億用於第一線防疫人員防疫保險所需經費。

被問到是否還會再加提紓困預算？主計總長朱澤民說，如果要再提特別預算，需要修特別預算條例才能再提，但目前並沒有這個需求，需視疫情狀況與各部會協調。不過他也透露，在111年度的主預算中，已經有先預備編列明年6月以後的一部份防疫預算。

針對外界關注的基本工資與軍公教加薪，行政院長蘇貞昌並未正面回答，僅表示要尊重審議委員會的結果：基本工資會請勞動部提出報告，希望有好的結果，但疫情下受衝擊的產業該如何處理，也會請經濟部提交補助等相關方案，爭取各方都能受惠。

【更多精采內容，詳見 】