政院通過1600億追加預算 主計處：再有增加需求 須修法

行政院會今通過紓困振興特別預算追加案，拍板編列1600億元，包括五倍券等振興措施1206.9億元，衛生福利部編列294.1億元。至於近期疫情恐再升溫，未來是否會因應疫情變化再提出追加預算，行政院主計總處主計長朱澤民表示，目前沒有這樣的規劃，如果未來有這樣需求，需要先提出紓困振興特別立修法。

主計總處今公布紓困振興追加1600億元預算案，其中以經濟部編列1206億8500萬元最多，用於辦理刺激國內民眾消費措施（振興五倍券）等所需經費；其次為衛福部編列的294億1102萬元，包括作為提升檢驗量能、辦理防疫諮詢專線及設置社區篩檢站等140億2998萬元；辦理民眾急難紓困救助106億4855萬元；辦理疫苗施打等31億573萬元；施行病患隔離治療等11億6523萬元；辦理藥品採購等4億6153萬元。

紓困預算部分，交通部編列37億元，辦理國內旅遊振興措施與獎勵旅行業推動主題遊程，以及受疫情影響的導遊、領隊、國民旅遊隨團服務人員、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人薪資補貼等所需經費。

教育部則編列25.7億元，辦理促進民眾參與體育活動，運動事業、短期補習班與兒童課後照顧服務中心員工薪資及營運成本補貼，以及補助大專校院對家庭經濟受疫情影響的學生紓困措施等所需經費。

依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規範，紓困振興特別預算總額上限為8400億元，期限是到明年6月30日。對於近期疫情再起，紓困特別預算總額已用罄，若疫情變化有需求，是否會再提出追加預算。

朱澤民表示，目前沒有再追加特別預算的打算，因為若要再增加特別預算，必須要先修特別條例，把預算總額拉高，如果一旦因疫情變化有追加預算需要，行政院會跟各部會協商評估必要性。