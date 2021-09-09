五倍券22日登記 10月8日使用開放找零

5000元的五倍券將於22日開始登記，開放店家彈性找零！行政院長蘇貞昌9日宣布，5倍券將於22日開始線上登記，111年4月30日前出生的民眾皆可領取。相關的加碼措施與網站應用，將由政委唐鳳與各部會在未來擇期說明。蘇貞昌強調，今年會比去年更好用、好領、更刺激，本土電商符合條件者也可使用。

開放店家找零

蘇貞昌說，雖然近期新北疫情有升溫，但因為確診數都有控制下，仍決定按照期程推動5倍券，只要2022年4月30號以前出生，有健保卡者都可以領取；另外，外籍配偶、擁有居留證、外交官員證者都可領取。數位綁定者，22日開始上網預約，8日開始消費。

「今年將分流領取。」蘇貞昌表示，超商25日開始綁定、8日開始領取，郵局10月4日開放網路與電話預約，12日開始領取。目前五倍券共有200元5張、500元2張與1000元3張，今年也開放店家可彈性找零，但消費者不能強迫店家找零，而且防偽機制比照國幣，非常安全。

境內電商條件開放

蘇貞昌說，5倍券將可以繳學費、補習費與夜市、攤商，不過境外電商、繳稅與罰單都不能使用，但由於國內電商願意配合政府振興，因此只要符合免除上架費、減免廣告費與設立專區等要求的境內平台，就可以開放境內電商使用5倍券，讓利用電商的小店家受惠。

經濟部長王美花說，各部會將會推出更多數位加碼方案，以經濟部為例，400萬份的好食券需要數位綁定才能抽獎，而今年因為平台與行政成本下降，5倍券的行政費用為20.85億，比去年3倍券22億少。政委唐鳳則說，5倍券網站將會是5000.gov.tw，相關與各部會抽獎綁定將會於下周說明。

王美花也說，希望今年數位綁定比例可以提升到20%。被媒體問到疫情升溫怎麼辦時，蘇貞昌強調，他們會密切注意疫情，但目前還是按照原有時程推動5倍券。主計總長朱澤民說明，紓困預算將送立法院審議，五倍券預算加各部會加碼1273億元、防治經費189億、紓困138億。

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