各部會振興券都要回來了！ 使用經驗引發網友們熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「四大部會振興券」最近一個月的網路聲量輿情，帶您了解四大部會振興券的聲量排行。

繼五倍振興券消息公布後，行政院長蘇貞昌於8月下旬表示，希望各部會可陸續規劃些去年很成功的振興方案，如藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券等，網路上便陸續有不少關於各部會振興券的相關話題，而對於不同的券種，網友也各自有其關注的焦點。

藝FUN券實用度高受民眾歡迎 農遊券公布使用方式引熱議

4大部會振興券網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一個月「4大部會振興券」的相關討論，可發現由文化部發行的「藝FUN券」，獲得網友最高的迴響，不少網友認為依去年的使用經驗來說，藝FUN券最符合民眾的購買需求，如「三券皆有，藝FUN券使用最推」、「藝FUN券都用在買書跟文具，實用」，而在藝FUN券用途方面，除了有許多父母表示「去年讓小孩自己選文具用品，很好用也省了一筆費用」、「快開學了藝FUN券快點來」，希望能趁此機會為小孩添購文具用品外，也有不少民眾使用在藝文活動上，如「上次領了去看電影跟看展，真的很不錯」；此外，藝FUN券的app設計美觀也獲得大眾關注，提到「藝fun的app做的不錯，我還沒刪」。

農委會在8月26日公布「農遊券」的金額為金額為888元，並說明可使用的10大場域，讓「農遊券」再次備受討論，網友們也在社群分享去年農遊券的使用狀況，大多民眾選擇在農會使用農遊券，如「我去年有抽到農遊券！拿去農會買洗衣精」、「有抽到農遊券，剛好去恆春農會買東西用完」，不過也有網友抱怨「農會最好用，但有些農會愛收不收」、「農遊券則是去臨時的市場，發現一大堆攤販的東西不收，肯收的都被大幅漲價」，分享了對農遊券不同的看法。

而教育部體育署發行的「動滋券」聲量也不亞於前，有民眾利用動滋券購入運動用品，如「動滋券成了我用了一年的登山背包的基金」、「動滋買運動鞋超好用」，也有不少網友表示選擇購入電競相關商品，如「我動滋拿去買電腦零件，還滿爽的」、「動滋能買鍵鼠超爽的」；不過，考慮到去年動滋券消費集中在少數店家，引發網友的討論「動滋券簡稱迪卡儂券」、「動滋券最大受益者真的是迪卡儂」，因此新版動滋券研議以「先消費後換券」的方式進行，實際的使用方式與店家還有待體育署公布。

由客委會發行的「客庄券」，網友認為去年的客庄券實用度不高，如「去年除了客庄券不好消費，其它券都消費的很開心」，因此客庄券的討論度不如其他部會振興券熱烈，民眾也表示「客家券不好用，希望今年能好一點」，期望今年的使用方式能夠改善，而客委會近日也指出，客庄券目前還在規劃中，面額也會與其他部會一同考量。

今年各部門的振興券，將由政委唐鳳統整規劃，各票券將統一在同一平台抽籤，讓民眾在操作上更加方便。讓我們持續鎖定部會加碼振興券的抽籤時間，一同抓住「振興國內經濟」的機會吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》