振興券加碼秀 金門實惠、台南吸睛

5千元振興券總規模預計達1千多億元，各縣市正全力規劃購物節、加碼券，目前中南部及離島以金門縣增加普發現金5千元及加碼振興券3千元最實惠及豐厚，台南市配合購物節摸彩贈送豪宅很吸睛，高雄市加碼1千元高雄券；澎湖縣也加碼1千元消費禮金。

台南購物節抽豪宅

振興券雖未發現金，但預期帶動內需消費。依據去年疫情趨緩後的報復性消費熱潮，確實大幅帶動國內觀光休旅、餐飲與消費市場。不過今年疫情嚴重性更甚去年，加上變種病毒造成疫情的起伏，民眾消費習性與心理也有所改變。但線上購物也是消費，台南、台中都將利用購物節吸引全國民眾消費。

台南購物節自8月下旬即啟動，至明年2月10日，單張發票消費金額100元即可上網登錄參加抽獎，獎品除有汽車、機車，還有價值近800萬元的房子。並有意加碼第2戶贈房。6日再推出台南好康券，入住合法旅宿業者即可獲贈一張，可免費搭乘市內公車、及各項餐飲、伴手禮商店優惠。

金門縣針對弱勢族群於8月底已發放5千元現金，受益人數達3.3萬人，其餘縣民也可申請；此外，縣府也規劃加碼3000元振興券給符合條件的縣民。嘉義市則決定配合中央振興券加碼每人發放2千元現金。

台中遲未加碼

對於各縣市都持續配合中央振興券加碼現金或優惠消費券，台中市遲遲未提出搭配振興券的措施。市長盧秀燕近日在市政總質詢答覆議員時只說明，會配合中央發行振興券的時機，推出最吸引人的搭配方案；但需待議會臨時會前後才提出。

對於台中市遲未提出相關再加碼方案，之前建議盧秀燕補貼市民每人1千元直接取得振興券的國民黨市議員李中認為，盧秀燕加碼措施應有魄力，之前連補貼市民1千元都未敢同意；如今見財政不如台中市的各縣市都加碼現金或振興券，就覺得盧秀燕的施政太小心保守。

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