北部縣市加碼紓困 桃園、宜蘭最多元

桃園與宜蘭最近都推出多元振興計畫，台北、新北也不遑多讓！隨著行政院將推動5倍券，桃園市可登錄發票抽吃飯金、藝文場館消費回饋、數位綁定加碼等方案；宜蘭最高有千元住宿抵用券、並可配合店家折抵消費；台北也推出住宿抵用券與100元折扣券，新北則推出最高雙倍加碼券。

桃園買單2000吃飯金

5000元5倍券將於9月中旬申請、10月初發放。其中北部縣市以桃園、宜蘭的加碼方案最多元。桃園市長鄭文燦日前公布桃園振興方案的初步規劃：「6＋1」振興計畫中，包括登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000元內都由市府埋單；7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3等。

另外特定場館如Xpark、霧隱城、小人國等7景點，參加「加倍愛桃園」抽獎活動，有機會獲得門票買一送一。鄭文燦也鼓勵民眾數位綁定5倍券，只要把數位振興券存入悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡，將可加碼1000元以上優惠，細節將待數位振興券出來以後公布。

宜蘭、台北住宿優惠

宜蘭縣政府則推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」方案，遊客只要持五倍券在宜蘭入住1晚，將加碼贈送電子消費抵用券最高每房1000元，還有整合縣內旅宿、觀光工廠、博物館、餐飲、伴手禮、商圈、夜市等店家推出組合優惠，最低可享有5折優惠。團客若到指定地點旅遊，旅行社可獲每人500元補助。

另外，宜蘭縣轄的風景區將提供門票優惠。台北市則是透過台北通推出「台北熊好券」，採數位模式，含住宿券1000元、饗購券、藝文券、運動券及市集券各100元，份數超過100萬份，全整合於「台北通」，須抽獎才能領取。下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在APP中看到數位票券。

最高加碼到1萬

新北市則是推出「新北加倍券」，可以500換1000、1000換2000，甚至最高可以5000換10000，每種券種限定份數、最小面額50元，將可適用於市場、夜市、旅館、觀光工廠，相關抽獎方法會陸續公布。新竹市等其他縣市預計將會推出與百貨賣場合作的消費活動，目前仍在研議中。

【更多精采內容，詳見 】