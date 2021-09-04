影／ 五倍券10/10前可拿到？ 蘇揆：疫情穩定就推出

外界關心五倍券上路時間，行政院長蘇昌貞今天上午到屏東市視察屏東高鐵特地區規畫前受訪時說， 因為去年三倍券的成功，現在各界熱切期待五倍券，看到不但商家一直加碼提出各種優惠，連縣市政府都有各種優惠配套加碼措施，覺得非常好，所有店家、小攤商都熱切期待，希望等疫情穩定下來，五倍券就順勢推出來。

他說，五倍券一方面給這一段期間受衝擊的店家、小攤商、夜市、百貨，大家都能夠得到一個很大的振奮機會， 另方面，也是經濟成長的果實讓全民分享，相關作業都在緊鑼密鼓地進行，一完成會向各界報告。

媒體問到長榮機師確診傳染他的兒子，Delta病毒恐進入社區，在野黨提出長程機組員要改為居家檢疫隔離14天，是否有可能？蘇貞昌說，Delta變種病毒非常恐怖，看到全世界非常多國家已經受到非常大的衝擊，台灣昨天看到的這2個機師案例也是一種突破性感染，我們嚴陣以待，以最嚴的規格，所以都是預防性整個來隔離。

他說，桃園市鄭市長也非常配合，各方面都在做；期待全國的民眾，因為Delta變種病毒太恐怖了，大家一定要依據防疫指揮中心的指引，大家一定要做到，才能維持台灣第二次戰勝疫情的奇蹟。同時，政府也會以最高規格的規範，希望我們能夠再一次地守住變種病毒的肆虐。也希望各界大家一定要嚴守規範，不要有任何不遵守規範的作法。

至於機師工作非常辛苦，也很特別，但是已經把原訂的（強化機組員返台後防檢疫規定）提前來實施，也會從嚴加碼來要求，希望大家都能夠從方方面面守住防疫的防線。