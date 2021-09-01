因疫錯過旅遊旺季 立委籲針對性紓困

旅遊業因疫情管制已錯過暑假旺季，仍須政府持續紓困，並提出針對性的加碼振興。基進黨立委陳柏惟、民進黨立委許智傑、蔡易餘、莊瑞雄透過記者會呼籲，目前仍有眾多產業因為防疫規範難以恢復正常營業，浮潛等季節性產業更是因疫情錯過旺季，恐難以生存，政府應持續提供協助。

錯過旺季難存活

陳柏惟解釋，目前台灣產業因為疫情措施，可分為有條件開放與不得開放兩大類，有些一次性紓困措施沒有設想到後續是否繼續提供業者補助，忽略業者因開放條件產生營業困難時的經營困境；加上業界存在比較心態，開放的產業別勢必存在爭議，政府應在店家受疫情影響、無法正常營業時，持續提供協助。

莊瑞雄以屏東浮潛業為例，他說，水域的經營者如浮潛、海泳等，「今年有夠衰，8 月 24 日開放後，又是下大雨又是碰上到鬼月，結束後馬上接開學」，此類具季節性、一年只做一次的觀光旅遊業者今年收入幾乎是零，此類特殊狀況並未被政府列入考慮，希望中央在國旅券、客庄券等加碼措施，提出更具針對性的加碼。

開放不等於回常態

對於業者在疫情警戒降為二級後的經營狀況，莊瑞雄強調，現在政府集中火力討論振興，但在內需沒拉起來的情況下，光看外銷漂亮數據，受影響產業的業主一定會產生被剝奪感。陳柏惟進一步指出，在紓困、振興措施上，政府都應該提出差異化的規劃，尤其國旅券的適用範圍應該要予以放寬。

再加碼方向上，許智傑建議，除了紓困再加碼外，讓業者可以撐到完全復工外，台灣有九成的旅遊業者主打國外旅遊，此波疫情受創慘重，但仍有一成的業者是主攻國內旅遊，政府應把觀光旅遊業當作是龍頭，並繼續推行成效良好的團旅補助、安心旅遊等方案，藉此帶動周邊商機。

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