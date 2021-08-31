婚宴餐飲重傷中 立委：紓困先於振興

內需市場無法支持餐飲、婚宴業者存活，振興不起來！民眾黨立委邱臣遠邀集國內大型餐飲集團代表召開記者會，指出餐飲業仍是無薪假重災區，內需市場因消費者信心不足、防疫態度保守等問題，尚未恢復過往消費能力，推動紓困言之過早，應繼續提供業者租金、人事費用的補助救命金。

解封或紓困二選一

邱臣遠說，婚宴業是餐飲業中受創數一數二嚴重的類別，大場地、高租金、從業人員眾多，對業者造成極大壓力，疫情警戒降為二級後，仍因為內需不足，造成猛爆性歇業潮，雖目前開放室內 80 人的集會，但對於動輒數百人的婚宴場合來說，管制措施仍然太過嚴苛，業者經營仍是停滯狀態，無法恢復正常營業。

因此，台灣餐飲業聯盟理事長李日東認為，要解救餐飲業只有兩個選擇：一是在 9 月 7 日後針對餐飲業、婚宴業解封，研擬出疫情結束前、能讓餐飲業繼續存活的管制方案；二是啟動第二波的租金、人事紓困方案，幫助大型業者繼續在疫情中勉強生存下去。

中華民國購物中心協會理事長馬文炳進一步解釋，中央開放內用後，除人數、空間管制對於大型業者不實際外，中央地方不同調也增加管理困難度、增加成本，實質上並無助於提升收益，因此希望政府能持續紓困，並及早讓相關人員接種疫苗。

婚宴業被忽略

另一方面，五月疫情爆發後，眾多新人的婚期延後、退訂，台灣婚宴文創產業發展協會副理事長彭文傑無奈表示，300 人起跳的婚宴場合只開放到 80 人，帶來的收益只有以往二成五左右的規模，租金與人事成本相當沈重，指揮中心若維持二級警戒到年底，業者真的會撐不下去，希望政府對於產業繼續提供補助。

臻愛婚宴會館暨易牙居餐飲集團董事長林志成也表示，「政府不知道我們需要什麼」指出，婚宴業者會牽涉到其他婚禮相關產業，如婚紗、喜餅、婚禮小物、樂團等，總體業績甚至可能剩兩成不到，現在政府分段解封，對業者有如雞肋，反而是讓店家越來越難做。

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