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五倍券轉彎內幕 陳明文揭密官邸與總統會談

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳明文今天接受震傳媒專訪。圖／取自直播
民進黨立委陳明文今天接受震傳媒專訪。圖／取自直播

行政院振興五倍券免收一千元政策轉彎，蔡英文總統找英系開會成關鍵，英系掌門人陳明文今天揭秘指出，蔡總統一開始主要是說服他們支持行政院版本，但他們清楚表達民意，不要將人民一分為二，總統才說會跟行政院長蘇貞昌提一下，之後蘇貞昌也很「接地氣」，當天就拍板免收一千元政策。

陳明文今天接受震傳媒媒體人黃光芹專訪，黃光芹問到五倍券轉彎內幕，陳明文說，民意對收一千元的反彈很大，也在群組向行政院反映，眼見行政院即將拍板九百萬人免收一千元政策，他們便聯合發聲明，蘇貞昌院長沒有找他們，後來是總統當天十二點左右就邀約他們三點到官邸見面，因為臨時通知，沒有很多人去。

陳明文說，總統問為何會有這意見？也說服他們行政院的版本，並問及難道擴大到九百萬人免收一千元不好嗎？他說站在民意立場，會造成有繳一千元的是排富，沒繳的是低收入戶，「這樣一分為二不好。」

總統聽到後也態度改變，立刻跟與會的國發會主委龔明鑫說「要跟蘇貞昌提一下」，陳明文說，對他們來講民意代表跟總統、部會溝通稀鬆平常，沒什麼特別，應該表達都表達了，政策要怎麼做，要負政治責任。

當時他坐高鐵回嘉義途中，才知道行政院長已拍板全民免收一千元，陳明文形容回到地方「走路有風」、「大家都覺得是對的」，顯然民意對免收一千元的聲浪很大。陳明文稱讚蘇貞昌很「接地氣」，原本總統說周六再跟蘇貞昌討論，但蘇周五就拍板，顯然很接地氣、從善如流。

陳明文說，隔幾天，蘇院長的民調立即上升，事實上從正國會開第一槍到他們發聲後都是對的，到現在也沒人提到要發現金，如果決策錯誤會拖垮民進黨政府。

黃光芹問及「這是否對蘇貞昌的不信任投票？」陳明文笑說，沒有啦，政策還沒定案前都可以討論，民進黨是多元的，派系是顯性的，用派系力量表達意見，進而影響政策，這都很自然。

至於為何蘇貞昌起初對一千元換五千元振興券這麼堅持？陳明文說，蘇貞昌的五倍券理論是對的，用一千換五千，但我們今天不談理論，今天談的是民眾感受，蘇貞昌的堅持沒什麼錯，但民意就會反彈，會花這麼多錢還被罵，因此只是很簡單地反映民意。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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