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實體券優惠更多 領數位券是傻子？！

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
實體券對民眾的誘惑更大。圖為三倍券。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
實體券對民眾的誘惑更大。圖為三倍券。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

中央 10 月再推數位五倍券，但民眾普遍不看好其周邊優惠。行政院預告 9 月下旬將開始預約振興五倍券，並將於 10 月發放，且民眾均可參加各部會的加碼抽獎，拿到藝 fun 券、好食券等優惠，目前推出的方案清一色優待數位券用戶，但網民仍認為，「到時實體券的優惠一定更多。」

政府加碼優待數位

行政院日前公布五倍券上路時程，預計 9 月下旬預約、10 月上旬領取，使用期限可到明年的 4 月 30 日，各部會跟著加碼推出藝 fun 券（文化部）、好食券（經濟部）、農遊券（農委會）、國旅券（交通部）以及地方創生券（國發會）、客庄券（客委會）、i 原券（原民會）等。

中央希望比照去年，讓民眾在數位支付業者 App 或網頁登記、領取數位五倍券，一般而言需要持有信用卡，本身領取門檻較高，且可能具有數位落差障礙。但行政院多次強調，在本波疫情中，多數民眾已經很熟悉網路操作以及 QR Code 掃碼的應用，在技術上應該不成問題。

目前多數提供加碼優惠的部會都表示，相關方案細節都還在規劃中，但清一色是以限量發放、透過政院統一平臺抽出幸運民眾的方式進行，且其中好食券已明確規定，要綁定數位五倍券，並在相關優惠店家消費達一定額度才具備抽獎資格，極力助攻數位券，台新等銀行也將跟進、推行回饋措施。

網友不看好

然而，在詳細方案尚未出爐的情況下，網友就已經噓聲一片。有民眾認為，數位券對於民眾使用仍相當不便利，綁定數位支付就已經刷掉了眾多沒有申辦信用卡的民眾以及學生，遑論每個店家使用的數位支付平台不同、一般傳統小店家少有數位支付設備。

此外，網友比照去年經驗指出，雖然許多銀行都跟進數位券、提出回饋方案，但通常也是限額限量提供，遠不及各商家自行推出的實體券折扣優惠，也預期今年會出現同樣的狀況，更嘲諷「領數位券的是傻子吧」，認為即使政府推出多項數位加碼，仍不足以成為選擇數位券的誘因。

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