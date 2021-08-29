各縣拚加碼 龔明鑫：五倍券反應比三倍券更熱烈

行政院本週宣布振興五倍券規劃後，多個縣市跟進加碼。國發會主委龔明鑫表示，目前地方縣市對五倍券的反應，跟去年三倍券相比更為熱烈，希望大家可以一起參與振興。

龔明鑫說，相關系統介接目前仍在規劃與測試中，網站規劃會把相關資訊都匯集在一起，方便民眾使用；目前規劃第一階段還是要先上網預約，以避免領券一開始的排隊潮，透過事先預約比較可以達到分流效果，等到後面一點的時間，就會開放不用預約。