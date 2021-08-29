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各縣拚加碼 龔明鑫：五倍券反應比三倍券更熱烈
行政院本週宣布振興五倍券規劃後，多個縣市跟進加碼。國發會主委龔明鑫表示，目前地方縣市對五倍券的反應，跟去年三倍券相比更為熱烈，希望大家可以一起參與振興。
龔明鑫說，相關系統介接目前仍在規劃與測試中，網站規劃會把相關資訊都匯集在一起，方便民眾使用；目前規劃第一階段還是要先上網預約，以避免領券一開始的排隊潮，透過事先預約比較可以達到分流效果，等到後面一點的時間，就會開放不用預約。
行政院振興五倍券規劃方案日前出爐，這次紙本和數位券併行，全體國民和持有永久居留證的外國人可免費領取一套總額5000元的10張券；9月下旬可透過官網、超商事務機、中華郵政網頁等管道預約，10月上旬開始領取，使用期限至明年4月底。
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