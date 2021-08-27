五倍券全台加碼懶人包一次看 最高再領現金5000元

【編輯：武美齡】

行政院預計於10月發放振興五倍券，目前朝全民免費領取的方向規劃，而各縣市政府也陸續推出加碼方案，有多個縣市縣民可直接再領現金1000~5000元不等，還有外縣市民眾也能領的票券買一送一方案、住宿補助500~700元，更有消費抽百萬名車的好禮等你拿。

台北市：振興加碼採電子化

詳細加碼內容尚未公布，但副市長黃珊珊於八月中表示，市府已在進行夜市振興相關的追加減預算準備，希望議會通過就能開始實行，以及未來北市府振興一定是透過電子化的方式來進行。

新北：新北加倍券面額縮小、金額加倍

市長侯友宜表示將推出「新北加倍券」，最多五千換一萬，最小的面額為50元，方便小市民買菜、夜市使用，詳細內容將會再公告。

圖片來源/侯友宜FB

基隆市：將有五倍券加碼配套

市長林右昌表示五倍券相關加碼將有相關配套措施，但目前細節未公布。

桃園市：「6+1」振興暖身計畫

圖片來源/鄭文燦FB

計畫包括「桃園挺文創 送你看電影」及「桃園挺文創 送你抵用券」、「桃捷挺振興、送你一日票、點數加倍送」等活動，此外還有以下相關加碼優惠。

「你吃飯，我買單」振興方案

將在桃園餐飲消費的發票登錄官網，即可參加抽獎活動，幸運抽中者，那一餐由市府買單，單筆獎金上限2,000元。

「相揪來桃園－團體旅遊補助」

團體旅客到桃園進行2天1夜行程，補助旅行社每位旅客700元，預計提供1萬5,000個名額。

「加倍愛桃園－景點門票買1送1」

主要為補助自由行旅客，目前已有小人國、Xpark、龍潭大池水岸遊憩、石門水庫遊艇、埔心牧場、太平洋自行車博物館、霧隱城等業者參與合作。

新竹市：抽汽機車、住宿再送消費優惠券

消費加碼優惠

攜手百貨賣場推「五倍券加碼」，規劃串聯包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，搭配五倍券振興活動，只要在指定商圈或店家消費，能享超值優惠，還有機會抽汽車、gogoro、iphone等大獎。

住宿加碼送在地消費優惠券

針對外縣市遊客，市府也將與在地旅宿業者合作，只要住宿就加碼贈在地消費優惠券，新竹伴手禮優惠、實體店家現金抵用，讓旅客有吃有玩

新竹縣 五倍券加碼規劃

尚未公布

苗栗縣 五倍券加碼規劃

尚未公布

台中市：配合購物節推優惠

市府將加碼中央五倍券，透過「第三屆台中購物節」提出超吸睛方案，鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中及使用中央振興券。

彰化縣 五倍券加碼規劃

尚未公布

雲林縣：擬抽百萬名車

據中央社報導，雲林縣長鄭張麗善表示會視行政院的最終方案推出相關配套措施，例如去年曾舉辦且效果很好的抽獎活動，也有可能再辦，以及規劃今年抽百萬名車。

台南市：抽汽機車、商品買一送一

店家優惠滿額折扣、滿額兌好禮、限量商品買一送一；以及推出商圈、賣場、百貨公司的五倍券促銷活動。此外，​​第11屆台南購物節大獎有Lexus及TOYOTA的油電車之外，還有宏佳騰智慧電動機車，市府邀請民眾利用五倍券來場台南疫後健康行。

第11屆台南購物節大獎有油電車及智慧電動機車。（圖片來源/台南市政府）

嘉義市：加碼普發2000元現金

搭配行政院發放五倍券，嘉義市再加碼普發每人「現金」2000元！黃敏惠市長說，這些錢都是我們共同努力節省下來的，在這個艱難的時刻，加發現金最實在、家家戶戶受關懷。

圖片來源/嘉義市政府

高雄市：加碼1千元高雄券

據聯合新聞網報導，高市將加碼1千元高雄券，每張面額為50元，希望能照顧「甘苦人」，如此一來，民眾要去夜市、攤商也比較好使用。

屏東縣：住宿加碼補助500元

尚未完成完整規劃，已宣布只要入住參與「55專案」的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者對等再提供500元優惠，總計1000元；以及將朝使用5倍券購買伴手禮有優惠的方向去規劃。

宜蘭縣 五倍券加碼規劃

尚未公布

花蓮縣 五倍券加碼規劃

尚未公布

台東縣：振興平日住房送金幣＆釋迦禮盒

自8月14日起到9月30日，民眾透過指定的訂房平台或是直接與臺東縣的合法旅宿業者訂房，入住日期自110年8月29日至111年9月30日，即可獲得臺東金幣和頂級大目釋迦禮盒，入住時間可保留一年(限平日)，詳細資訊可至台東縣政府了解更多。

圖片來源/台東縣政府

澎湖縣 五倍券加碼規劃

據中時新聞網報導，澎湖縣擬普發縣民1000元振興消費禮金。

金門縣 五倍券加碼規劃

每位縣民普發紓困金新台幣5000元，視疫情狀況再發振興券3000元，預估預算11億餘元。

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