藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券回來了！8大振興券懶人包 面額、數量一次看

行政院昨天(26日)正式公布五倍券規劃，其他各部會藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券也將「捲土重來」。去年各部會因各自規畫App或網站，登記、抽籤、領取方式都不同，且網站當機及驗證號碼塞車等引發民怨，行政院這次已責成政委唐鳳設計、經濟部規畫單一平台集合各票券統一抽籤，方便民眾操作。

唐鳳透露這次5倍券的網址應該是「5000.gov.tw」，但目前網站仍在建置。聯合新聞網也整理了「各大券」的面額以及發放對象，提供想領取的民眾參考。

●農遊券：

面額：888元

數量：第一階段抽出88萬個幸運兒，第二階段將在明年農曆過年前抽籤

使用期限：110年10月至111年的4月

面額從去年的250元提高到888元，第一階段抽出88萬個幸運兒，第二階段將在明年農曆過年前抽籤，將再送出58萬張農遊券，只要是符合可以領取五倍券的民眾，都符合抽籤資格。

抽到農遊券的民眾，自110年10月至111年的4月期間都可以使用，可在農委會輔導十大類領域消費場所使用，包括農村好物、農舍企業者，農村社區組織、團體，或是休閒農場、茶莊、在地青農、農漁特產展售中心等、國家森林遊樂區等。

●藝FUN券：

面額：600元

數量：300萬份

使用期限：仍未宣布

文化部表示，今年也將發行「藝FUN券」，每份面額與去年相同600元，總共300萬份，比去年多出25萬份，分為數位和紙本券，發行時間、適用範圍將配合行政院整體政策後公布。

●動滋券：

面額：500元

數量：200萬份

使用期限：預計9月登場，可以用到明年4月

體育署比照去年推出的「動滋券」，維持面額500元，今年則受限於預算問題，但總數量僅200萬份，比去年少了一半，預計9月登場，可以用到明年4月。

教育部體育署表示，去年民眾多用動滋券採買運動用品，今年希望分散消費項目，可能朝著運動場館使用、賽事觀賞和活動參與等三大方向加碼。

●客庄券

面額：500元

數量：40萬份

使用期限：預計為今年11月至明年4月

客家委員會宣布，今年的客庄券每份面額500元共40萬份，較去年的800元、28萬份浪漫客庄旅遊券面額減少、份數增加。此外也不採去年分一般券和敬老券的兩波抽籤，一次搞定。使用時間預計為今年11月至明年4月。

民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，本次數位綁定將統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。

今年首度新增票券

●國旅券：

面額：1000元

數量：規畫先發行120萬份

使用期限：仍未宣布

交通部表示，國旅券規畫先發行120萬份。面額1000元，應用於旅行業安排的旅行團或自由行，加碼5倍券，以帶動食宿遊購行觀光相關產業。

●i原券

面額：每份1000元

數量：第一階段發放10萬份

使用期限：仍未宣布

原民會將首度發行「i原券」，可於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家消費。

此外，原民會將再加碼推動「行動支付回饋」，不限對象，凡至原民會認證店家使用台灣pay消費，滿100元回饋20元，每人最高回饋2500元。

●好食券

面額：500元

數量：400萬份

使用期限：仍未宣布

經濟部將發「好食券」，支持受創餐飲業，民眾須先綁定數位五倍券，並於餐飲、糕餅店家或夜市／市場等店家、攤商消費500元，經抽籤抽中可獲500元回饋。

●地方創生券

國發會今年也推出「地方創生券」，據了解，目前正規劃限量份數、每人大約金額都在規劃中，盼振興地方創生發展。