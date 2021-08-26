新北加碼推地方加倍券 侯友宜：最高5千換1萬

在中央公布5倍券發放細節後，新北市今天下午記者會跟進加碼，市長侯友宜喊出「新北加倍券」，將提供20萬份「500換1千」、10萬份「1千換2千」與1萬份「5千換1萬」。侯友宜表示，詳細方法會再找時間另外公布。

侯友宜指出，新北加倍券包含「加倍送、加好用、加便利」，除金額可以加倍換外，面額最小是50元，對於要去菜市場買菜的民眾，還可以不用找零；而使用範圍涵蓋各種庶民經濟如市場、夜市、旅館、商圈、觀光工廠與小型商業等。

侯友宜說，今早行政院對5倍券大致規畫已經正式通過，這段時間新北一直在準備，看如何搭配5倍券好讓庶民經濟快速甦醒，才會以加倍券方式提出，未來不會只有加倍券，像是抽獎或其他振興方式，日後會再找時間詳細報告。