影／振興券規畫出爐 綠委籲幫小商家裝設電支

行政院力推振興五倍券預計10月初上路，民進黨立委鍾佳濱今天邀請國庫署等官員舉行記者會，呼籲政府補貼小店家裝設電子支付，並提出綁定台灣pay後引導民眾到小店家消費的方案，才能確實達到振興效果。

這次振興券分紙本券和數位券，現規劃紙本券一套10張共5000元，內含3張1000元、2張500元、5張200元，將交由中央印製廠印製，有國幣防偽等級；而選擇數位五倍券的民眾則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

這次疫情小商家受創嚴重，政府提出振興券後夜市攤商等大多跳腳怨蘇揆活在雲端，振興券許多加碼的措施與促銷小商家不若大型通路商靈活，有些小商家負擔不了手續費、甚至連數位支付設備都沒有。