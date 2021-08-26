影／振興券規畫出爐 綠委籲幫小商家裝設電支
行政院力推振興五倍券預計10月初上路，民進黨立委鍾佳濱今天邀請國庫署等官員舉行記者會，呼籲政府補貼小店家裝設電子支付，並提出綁定台灣pay後引導民眾到小店家消費的方案，才能確實達到振興效果。
這次振興券分紙本券和數位券，現規劃紙本券一套10張共5000元，內含3張1000元、2張500元、5張200元，將交由中央印製廠印製，有國幣防偽等級；而選擇數位五倍券的民眾則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。
這次疫情小商家受創嚴重，政府提出振興券後夜市攤商等大多跳腳怨蘇揆活在雲端，振興券許多加碼的措施與促銷小商家不若大型通路商靈活，有些小商家負擔不了手續費、甚至連數位支付設備都沒有。
鍾佳濱以上次八大公股行庫加碼數位三倍券為例，加碼綁定台灣pay的目標26萬人，實際上有15.6萬人，而今年公股行庫的加碼目標33萬人如何達標？而且台灣pay的使用人數都不若line pay與街口支付等電子支付方式，政府要讓小店家賺得到數位券，是要想辦法把民眾帶到店裡去消費，而非僅提供消費優惠等誘因，並且建議政府應該補貼，協助小店家完成開通電子支付。
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