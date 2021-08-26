影／振興券規畫出爐 綠委籲幫小商家裝設電支

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱今天邀請國庫署等官員舉行記者會，呼籲政府補貼小店家裝設電子支付，並提出綁定台灣pay後引導民眾到小店家消費的方案，才能確實達到振興效果。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委鍾佳濱今天邀請國庫署等官員舉行記者會，呼籲政府補貼小店家裝設電子支付，並提出綁定台灣pay後引導民眾到小店家消費的方案，才能確實達到振興效果。記者潘俊宏／攝影

行政院力推振興五倍券預計10月初上路，民進黨立委鍾佳濱今天邀請國庫署等官員舉行記者會，呼籲政府補貼小店家裝設電子支付，並提出綁定台灣pay後引導民眾到小店家消費的方案，才能確實達到振興效果。

這次振興券分紙本券和數位券，現規劃紙本券一套10張共5000元，內含3張1000元、2張500元、5張200元，將交由中央印製廠印製，有國幣防偽等級；而選擇數位五倍券的民眾則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

這次疫情小商家受創嚴重，政府提出振興券後夜市攤商等大多跳腳怨蘇揆活在雲端，振興券許多加碼的措施與促銷小商家不若大型通路商靈活，有些小商家負擔不了手續費、甚至連數位支付設備都沒有。

鍾佳濱以上次八大公股行庫加碼數位三倍券為例，加碼綁定台灣pay的目標26萬人，實際上有15.6萬人，而今年公股行庫的加碼目標33萬人如何達標？而且台灣pay的使用人數都不若line pay與街口支付等電子支付方式，政府要讓小店家賺得到數位券，是要想辦法把民眾帶到店裡去消費，而非僅提供消費優惠等誘因，並且建議政府應該補貼，協助小店家完成開通電子支付。

民進黨立委鍾佳濱（右二）今天邀請國庫署等官員舉行記者會，呼籲政府補貼小店家裝設電子支付，並提出綁定台灣pay後引導民眾到小店家消費的方案，才能確實達到振興效果。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委鍾佳濱（右二）今天邀請國庫署等官員舉行記者會，呼籲政府補貼小店家裝設電子支付，並提出綁定台灣pay後引導民眾到小店家消費的方案，才能確實達到振興效果。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

防堵染疫風險 綠委捐960快篩試劑呼籲新兵全面篩檢

屏科將設實驗學校 立委籲：在地學校改制、設雙語部

影／振興避免數位落差 民進黨立委籲建立支付平台

藍委批振興券擾民 綠委駁為精準紓困

相關新聞

客庄券重出江湖！面額較去年少300元 但份數增加了

客家委員會今天宣布，今年的客庄券每份面額500元共40萬份，較去年的800元、28萬份浪漫客庄旅遊券面額減少、份數增加。...

響應五倍券！新北加倍券提「三加」優惠 5千可換1萬

中央今（26）日公布五倍券規劃，新北市長侯友宜下午也報告「新北加倍券」方案。新北加倍券提出「三加」優惠，「加倍送」以50...

數位券加碼如「大海撒餌」 綠委籲補助電子支付手續費

行政院10月將推行振興五倍券，八家公股銀行也預計推出綁定「台灣Pay」的加碼優惠，共50萬名消費者可享受500至800元...

原民會i原券規畫出爐！面額1000元部會加碼券中最高

行政院今天公布五倍券之外的加碼券，原民會將首度發行「i原券」，可於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家消費。原...

5千振興券面額大...夜市攤商不看好 北市振興「加碼電子化」

行政院今日公布5000元振興券面額和領取方式，北市府日前說將加碼振興商圈和市場。對此，北市府透露，目前確定會電子加碼振興...

五倍券9月發「沒這麼好康」？ 柯文哲：將面對通膨問題

中央公布五倍券辦法，預計從9月發，台北市長柯文哲指出，生產貨品這麼多，但鈔票印這麼多，結局就是通貨膨脹。這個國家的問題不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。