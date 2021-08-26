影／五倍券樣張將亮相 民眾黨再批照顧不到弱勢

行政院推出振興五倍券樣張今亮相，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如舉行記者會再批該政策對受創嚴重的小商家紓困不夠且振興不到，重申排富發現金更能照顧小商家。

邱臣遠表示，現金疫苗覆蓋率仍不足、民眾急需紓困的景況，執政黨卻一意孤行要發號稱能「長高長胖」的五倍券，殊不知這些長高長胖的方式都是大型企業才有能力促銷的手法；台灣因出口暢旺帶動經濟成長，但因疫情受創的商家現在都還未脫離疫情陰霾，民眾的消費信心也不足，街頭盡是招租或閒置的店面，有能力存活的大多是自有的店面或是大型連鎖店，這些受創的商家需要的是紓困而不是振興。

邱臣遠指出，三倍券的印製、分裝跟配送費用加起來達到11億5700萬元，比原本估計的多了4億多，同理可證五倍券十幾億行政費用，如果以政府補助每人5000元來算的話，排富發現金可以發給超過23萬民眾；且小型商家對振興大餅「看得到吃不到」，因為在使振興券長高長胖的優惠上，無論是加碼優惠、電子支付、廣告企劃，小商家都比不過大型通路商。