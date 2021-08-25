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監獄包五倍券 蔡清祥守零確診：入監指導要已打疫苗

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長今天解釋爭議後，參加台灣高檢署的茶敘。記者王聖藜/攝影
法務部長今天解釋爭議後，參加台灣高檢署的茶敘。記者王聖藜/攝影

五倍券爭議多，「宅神」朱學恒爆紙本券是由台電、中油員工跑去監獄跟受刑人一起一天四百元包出來的，且可打疫苗」；法務部長蔡清祥今天回應說，並沒有對要參與振興券包裝的收容人打疫苗的計畫。

蔡清祥說，監所裡面的收容人到目前為止，都還沒有施打疫苗，也沒有規畫對於要參與振興券包裝的收容人給他們打疫苗，「外面的說法都是不正確的」。

蔡清祥說，監所防疫措施做得很好，目前為止都是零確診，未來想要進到監所裡面指導振興券包裝的人員，也希望他們做好防疫措施，包括已經打過疫苗、或做PCR、或做快篩，這是嚴格要求，以免造成防疫破口，希望能嚴守監所防疫。

此外，台北市議員徐巧芯爆料稱監所的環境差，去年有收容人協助幫忙包三倍券卻沒有錢賺，蔡清祥也提出解釋，「這也是不正確的」。

蔡清祥說，去年收容人協助三倍券包裝做得很完整，「這是學習教化的工作」，法務部鼓勵受刑人應該要參與社會、回饋社會，所以才鼓勵他們來做。

蔡清祥說，收容人同樣有勞作金，跟在外面工作的人情形是一樣的，也有收入，他則是用鼓勵的方式，且也收到很好的教化效果，所以外界的誤解是沒有必要的。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 監獄

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