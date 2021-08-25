五倍券沒小額百元券 王鴻薇批：政府要放棄小商家嗎？

央行總裁楊金龍證實，五倍券發行將不會有100元面額。台北市議員王鴻薇指出，政府這樣是要放棄小商家嗎？夜市、早餐店、手搖店，都要跟五倍券說掰掰了。

王鴻薇表示，上一次發行三倍券，就只發行200和500的面額，而且一開始還不開放找零，引發眾多民怨，到後來才肯開放找零。不論是紓困還是振興，小商家難道不該是政府的照顧重點，台灣有很多銅板美食，使用五倍券很難用，有些商家因為手續太繁雜而乾脆放棄找零。

王鴻薇指出，受到疫情影響最嚴重的，都是這些小商家、小吃店、飲料店。早餐店，手搖飲，夜市魯肉飯，蚵仔煎等等國民美食大部份民眾一次消費都在百元內，政府只發行這種大面額的消費券，業者到時又要準備大量的百元鈔和零錢來應付，而收了五倍券之後還要再拿到銀行換成現金，也會對這些小商家的金流造成影響。

王鴻薇說，蔡政府三拖四拖，就是不肯發現金，搞一個五倍券，但發行面額又是對小商家極度不友善的200、500，蔡政府到底是要拯救內需，還是要惡整人民？