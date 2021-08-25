五倍券加碼多少？侯友宜：一定比去年「500換800」還好

行政院預計明（26）日公布振興五倍券規劃方案。對於新北地方特惠券將會加碼多少，新北市長侯友宜今（25）日表示，市府已經有規劃好相關預算及方案，就等中央公布五倍券細則後搭配，他強調，加碼金額一定會比去年三倍券時的「500換800」還要優惠。

睽違108天，全台灣今日本土案例終於現「+0」。侯友宜召開防疫記者會時表示，不能因為看到0人就認為社區之間沒有隱形傳播鏈，因此還盼民眾可以出來快篩，並因應Delta病毒入侵，提出強化防疫旅館防護、境外生入校前免費PCR的政策。

隨著疫情減緩，新北市將於10月16日至21日舉辦2021年全國運動會。媒體提問，考量到選手年紀都比較年輕都沒有接種疫苗，針對防疫規劃及選手確診後是否將取消參賽資格及封閉等指引是否已定案？

新北市教育局長張明文，全運會防疫計畫已經函報給教育部，相關賽事、防疫準備都還在規劃中，會等到籌備委員確定，以及中央最新防疫指引確定才會修正。

另外，是否將會開放觀眾參加開幕式及欣賞比賽，如果沒有開放，那麼如何讓民眾可以身歷其境，了解比賽過程。侯友宜認為，會以選手可以安全無虞進行比賽為主，是否開放觀眾則是其次。而相關的轉播行銷、直播及媒體都已有規劃，將等到教育部定案。