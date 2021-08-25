嘉義、金門將發現金 柯文哲：預測會看到明顯通膨

對於部分縣市配合中央振興五倍券，普發金額不等的現金。台北市長柯文哲今（25）日表示，這樣不對，坦白講紓困、振興，中央還是要有一個規範，不然大家一直亂加碼，每個縣市都普發的話，他現在都能預測，大概過幾個月，台灣會看到很明顯的通膨。

對於中央將發振興五倍券，嘉義市喊將對市民普發2,000元現金，金門縣則將發5,000元。柯文哲在台北市防疫因應記者會上回答表示，這就是民主政治的困擾，很理性地說，防疫、紓困、振興、轉型，防疫要先做好。

柯文哲說，防疫之後，就會紓困，可是紓困是要針對有需要的人給錢，若現在是紓困，那普發2,000元、5,000元，這樣就有問題，那些年所得超過500萬元的，發5,000元給他們做什麼？紓困應精準紓困，就是失業、中低收入、沒錢繳水電費等，就要去紓困。

柯文哲表示，關於振興，例如倍數效應如何，還有很多種，以經濟學討論，大家都知道該怎做，可是拿到民主政治，民粹的民主政治，有了選票壓力，「現在發5,000元給你，你會不會高興，廢話！你當然高興。」

柯文哲指出，不管是發5,000元或2,000元，每個縣市都不一樣，這也是不對的，不管有錢、沒錢的人都發一樣，「發什麼意思的，這不對的」。他說，不管怎樣，紓困振興，中央還是要有一個規範，不然大家一直加碼，亂加碼，每個縣市都普發現金的話，他現在都能預測，結果是大概過幾個月，台灣會看到很明顯通膨，通膨會更厲害。