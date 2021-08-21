五倍券發放民眾怎麼看？從網路討論看話題的輿情重點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「五倍券」話題近30日內的網路聲量表現，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化，以及網友對該話題的輿情看法。

隨著國內疫情降溫，為了振興疫情後的經濟，行政院拍板推出「振興五倍券」，許多民眾開始討論五倍券相關話題，同時，五倍券與馬政府時代的消費券有何不同也是許多網友關注的焦點。

五倍券將普發且限期使用 「五倍券App」擬推出引熱議

五倍券的「發放形式」將依循去年三倍券模式，分為紙本及數位兩種，而為了提升民眾使用數位券的意願，目前行政院初步規劃研發「五倍券App」，屆時會有如「電子折價券」形式供民眾下載使用，然而「發券、不發現金」的方式，引起不少民眾熱議，有網友表示「印就要不少錢了，這次用App又要花多少錢」、「印紙不用錢？不浪費資源嗎？」等，但也有部分民眾認為發券會有優惠，還可以防止民眾將錢存起來，才能達到真正的「振興」。

五倍券話題網友熱議話題焦點。

而根據目前行政院初步規畫，面額將擬定為五張200元、兩張500元，及新增三張1000元，因此網友對於「面額大小」有做出相關的話題討論，有不少網友回應「面額這麼大全部只能進量販店手中吧」、「這次還出千元面額的，小店家是能買啥？」，希望能出更小的面額讓消費者在攤商上也能使用。

另方面，行政院正擬定五倍券預計將全國普發，可以一再循環且限期使用，使得五倍券「領取資格與適用範圍」議題引起討論，有網友不滿表示「不是說等同現金嗎？現金有使用期限？」、「去年也講循環，出去後沒再見過」，但也有民眾覺得有規定時間內一定要花完，才能逼大家一定要去消費，促進金流流通，這樣才有發放的意義。

振興五倍券即將在10月上路，雖各界對於此政策的看法不同，但希望發放後能增加消費、刺激經濟及協助因疫情受創的產業恢復。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》