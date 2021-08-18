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中央擬發五倍券 桃園加碼推6+1振興計畫

中央社 / 桃園18日電

行政院擬發振興五倍券促進內需消費，桃園市長鄭文燦今天表示，桃園會確實對接中央振興政策，也將配合五倍券發放，加碼推出「6+1」桃園振興暖身計畫，協助在地產業復甦。

鄭文燦今天主持桃園市政府防疫暨振興專案報告時表示，文化局規劃在中央推出五倍券後，加碼推出「桃園挺文創、送你看電影」及「桃園挺文創 送你抵用券」2大振興方案；桃捷公司也將配合在中央五倍券使用期間，推出「桃捷挺振興、送你一日票、點數加倍送」優惠活動。

鄭文燦說，交通局預計在10月1日開賣大溪復興交通觀光一日套票，使用振興券購買即享買一送一優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具遊玩，擴大振興經濟效益。

鄭文燦說，桃園也規劃推出「數位桃園plus1000」電支電票合作案，民眾結合市民卡及綁定數位振興券，搭配悠遊卡、一卡通、第一銀行信用卡等三大數位支付方案，在桃園消費滿5000元，有機會拿到加碼金額超過1000元，詳細事項等中央數位振興方案公布後確認。

鄭文燦表示，桃園市政府經濟發展局預計在9月上旬推出「你吃飯，我買單」振興方案，民眾只要將在桃園餐飲消費的發票登錄官網，即可參加抽獎活動，幸運抽中者，該餐新台幣2000元內由市府買單，週週抽獎，總獎金100萬元，送完為止。

鄭文燦說，農業局將與教育局合作辦理「110年度戶外食農教育活動計畫」，補助桃園市公私立幼兒園、各級國中小學校外教學行程，各級學校可先申請，市府會配合中央開放戶外教學時間，再規劃出團期程。

鄭文燦也說，桃園觀光旅遊振興暖身計畫項目包括補助旅行業者的「相揪來桃園－團體旅遊補助」方案，16日已開始受理旅行團出團申請，首發團已在今天出團，目前已超過100團申請。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 桃園 鄭文燦

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