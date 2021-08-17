怕振興券與馬政府消費券無異？姚文智：不如推5千元紀念新鈔

「若要發現金，不如由中央銀行發行新鈔，且可紀念鄭南榕、李登輝！」前立委姚文智16日在臉書發文指出，如果民進黨怕發5000元振興券與馬英九的消費券無異的話，不如請央行發行5000元新鈔，並用台灣民主奮鬥的鄭南榕、李登輝為頭像，但有網友認為具有紀念價值，反而會「錶框捨不得花」，也有網友想以更高價買下紀念鈔。

新鈔有文化價值

姚文智16日在臉書發文表示，行政院推振興券最糟糕的結果就是：「和馬英九的3600元消費券一樣」，只有金額的差別。如果真的這樣，不但防疫的成果功虧一簣，小英政府很快會被嘲諷為與最低能的馬英九併列一起，花了大筆經費，在他看來是前功盡棄，左支右絀，不甚光彩。

他擔心，包括當年民進黨在野，和這段時間替5倍券辯護的人，也一定馬上「雞嘴變鴨嘴」，被痛宰到體無完膚。所以姚文智認為應另起爐灶，創造文化價值，繼續在「經濟效益」中打轉，絕非解決之道。因此他建議一個絕地反攻的方案：由中央銀行新發行面額5000元紙鈔紀念紙幣，不排富，每人送一張！

他建議紙鈔的圖像設計可以採用自由鬥士鄭南榕的肖像，或是採用「台灣民主先生」前總統李登輝之肖像，作為李總統逝世1週年的紀念幣，不然也可以使用台灣醫學之父杜聰明肖像，發行不限期的紙鈔，且印製預算可由每年新鈔換舊鈔的預算增加一些，比照去年的方式發放即可。

發鈔不擔心防偽

他的意見獲得很多網民討論，有人認為提案不錯，政府在之後也可慢慢收回或流通兩用，也有人建議趁機發行新樣式的100與500元新鈔；不過多數網友質疑大面額紙鈔不易找零，且如果發行紀念紙鈔，保存的機會很高，不會輕易花掉，反而無法促進消費，直接發現金還比較實在。

不過有網友指出，央行發行的好處是不用另外買印刷用紙，且央行鈔票防偽技術絕對安心；也有網友想要以高於5000元的價格收購拍賣，認為政府推動收藏也可創造經濟價值等

對此，本報想進一步了解姚文智的說法，不過一聽到要問相關議題，姚文智僅表示，意見都已經發表在臉書，因此婉拒受訪。

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