青年紓困撞牆壁 民眾黨籲放寬條件

「青年賺不到錢，存不了錢、打不了疫苗、買不了房、沒有未來！」民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如17日召開記者會，呼籲政府儘速讓20-49歲青年施打疫苗，並儘速推出囤房稅、放寬青年微型創業申請紓困門檻等措施，讓疫情間受創的青年負擔減輕，否則過去說重視青年的話攏是假！

疫情間青年慘兮兮

邱臣遠表示，過去蔡英文總統說最重視青年，2020年她得以連任也是因為青年的支持，但從教育部青年發展署2016年至2021年的預算來看，每位青年5年來分配到的預算只增加21元，各部會對於青年的年齡定義也不同，因而影響到補助與紓困申請，他希望各部會能整合，並增加對青年的資源投入。

「年輕人失業率創新高，畢業後就業平均要等超過3個月，並沒有受到良好照顧！」邱臣遠不滿說，年輕人失業率屢創10年來新高，許多青年畢業平均都要背負32萬元學貸，加上信用卡消費比例持續攀升，代表年輕人手上的現金根本不夠，他呼籲政府改成發現金，不要發給他們使用困難、增加成本的振興券。

課囤房稅、發現金

蔡壁如則說，年輕人購房的年齡愈來愈高，許多人存了一輩子錢可能還是買不到房子，因此他們希望政府要重視居住正義、課囤房稅，讓青年可早日負擔房子。另外她提到，現在許多青年自營創業是5人以下公司，無法領勞保，因此不符合紓困資格，希望政府能放寬資格，藉此延續青年創業動能。

邱臣遠最後補充，勞動部雖然有推動青年就業補助，不過在未來數位轉型的浪潮下，補助的效用有限，更重要的是要讓年輕人找到產業發展的方向，因此他建議政府不只要推動補助，更要協助青年進行就業媒合，避免青年就業後，仍持續受到疫情影響、沒有未來發展性。

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