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超實用QA／振興五倍券如何取得、怎麼用？不適用項目出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
東區不少商家等不及五倍券的上路，自己先打出超低折扣來拯救業績。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
東區不少商家等不及五倍券的上路，自己先打出超低折扣來拯救業績。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

五月中本土疫情大爆發後，三級警戒重創內需產能和民眾生計，行政院也推出「振興五倍券」盼帶動國內經濟復甦，經濟部則規劃數位券「家戶綁定」，並對數位券加碼，預計10月初上路，聯合新聞網整理資訊，供大家參考，這些是目前規劃，但尚未最後定案。

Q1.振興五倍券面額？

紙本面額初步規劃將包含3張1000元、2張500元、5張200元，一套10張，數位與紙本都在規劃中，還沒有正式確定。政院官員也透露會提出「數位加碼」的策略，希望多幫助小店家。

Q2.誰可以領五倍券？

採不排富的普發方式，且不需支付1000元，原則只要滿足4大條件之1，就有資格領五倍券。

●不限年齡，具有中華民國國籍的人

●2021/12/31以前出生的新生兒

●具有居留權的外籍配偶

●持永久居留證的外籍人士

Q3.五倍券可以用在哪？

全國實體店家、攤商皆可以使用。

●生活用品：如超商、賣場、超市、藥妝店。

●交通：交通票證、飛機票、APP叫車、客運票。

●出遊住宿：加油錢、旅宿。

●吃喝玩樂：夜市攤販、小吃店、餐廳、風景區、遊樂園。

●藝文：電影院、演唱會、體育賽事、展覽活動。

●其他：學雜費、捐款、公益彩券、香油錢、醫院掛號費。

Q4.五倍券哪些不能用？

非消費用途，皆不在適用範圍。

●電商網購：如PChome、momo、蝦皮不適用。僅有特定電商能使用，預計會列出「電商白名單」。

●繳費、繳稅：水電費、罰單、勞保費、健保費、國民年金保險費及繳稅不適用。

●菸品：依據菸害防治法，菸品是不能促銷的。

●儲值、禮券：如遊戲點數、健身房點數及購買禮券。

●線上課程：不能購買線上課程平台，但臨櫃支付學費可以。

Q5.五倍券領取方式？

目前預估會和三倍券相同，提供紙本與數位兩種領取方式，實際尚未定案。

三倍券實行期間，紙本可攜帶健保卡到郵局領取，或是先在預定平台預購，接著到超商、超市或是藥妝店領取；數位可以綁定信用卡、電子票證(如悠遊卡／一卡通)、電子支付(如LINE PAY、台灣PAY、街口支付、Pi錢包等)。

蘇貞昌定調發振興五倍券，全民免收一千，並提出「數位加碼」。圖／行政院提供
蘇貞昌定調發振興五倍券，全民免收一千，並提出「數位加碼」。圖／行政院提供

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