5倍券變7倍券 陳其邁：與民間加碼留住錢

高雄市長陳其邁今天表示，為把錢留在高雄，將參考夜市、商圈券，藉由把5倍券變6倍券擴大消費，若有廠商跟業者加碼，也能變7倍，跟民間加碼一起讓受困產業雨露均霑。

陳其邁上午出席議會總質詢，針對5倍券變6倍券，他會中接受媒體聯訪表示，為把錢留在高雄，希望藉6倍券擴大消費，讓受困產業雨露均霑，也會參考夜市券、商圈券等方式，若有廠商或業者再加碼變7倍也可以。

陳其邁指出，市府經發局、觀光局及財政局已密集開了好幾次的會，很多大型商圈、夜市等業者都願意共襄盛舉。高雄市希望先把資源做整合，推出時也同步透過地方政府跟民間的加碼蓄勢待發，具體做法將於規劃好後宣布。

另外，高雄市經發局今天宣布，有條件開放美容美體業做臉服務及互動式體驗。依中央指引，臉部美容服務人員全程戴口罩，並透過頭臉部防護箱進行操作；而密室逃脫互動式體驗設備，也應前後清消，但考量兒童遊戲場容易讓兒童群聚，設施清消不易，討論後仍暫不開放。

高市經發局表示，持續與中央及專家學者討論相關管理措施。依指揮中心防疫政策，美容美體店家復業前工作人員都要快篩，未施打疫苗滿14天者也要每7天快篩一次，並張貼告示在店家前。密室逃脫也要做好清消等防疫措施，市府將派員稽查，若違反規定，將依「傳染病防治罰」開罰。