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5倍券回歸消費券 蘇貞昌還做得下去？

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
振興5倍券政策大轉彎成了廣發5千元消費券，總統蔡英文（右）的幕後決策似乎讓行政院長蘇貞昌 （左）領導權力受到重挫。圖／聯合報系資料照
振興5倍券政策大轉彎成了廣發5千元消費券，總統蔡英文（右）的幕後決策似乎讓行政院長蘇貞昌 （左）領導權力受到重挫。圖／聯合報系資料照

振興5倍券政策大轉彎成了廣發5千元消費券蔡英文的幕後決策似乎讓行政院長蘇貞昌領導權力受到重挫，台灣民意基金會董事長游盈隆受訪時認為，此事件將讓內閣更動提早浮出檯面；不過，中山大學政治系教授廖達琪認為，蘇貞昌是蔡英文最好的防火牆，後續到年底前還要看疫情防治、公投及蘇內閣民調滑落多大等情況，屆時才會討論內閣變動問題。

蘇的挫敗使蔡收獲民意

游盈隆與廖達琪不約而同提到，蘇貞昌是蔡英文最佳防火牆（擋箭牌）；此時蘇貞昌揹負了最大責任，蔡英文則是因順應民意而收獲了高聲望。游盈隆表示，改全數發放5千元的消費券，對蘇貞昌而言，是重大政策的挫敗。

「蘇貞昌有個心魔」，游盈隆說，蘇就是不想要振興券完全和馬英九時代的消費券一樣，如今振興券幾乎等於是消費券，蘇很難堪。廖達琪也指出，蔡英文過去極力反對馬英九的消費券，蘇貞昌可能揣摩上意，以為堅持以1千換5千，蔡英文會支持他；但此時在民意反彈下，不得不改振興券為消費券，等同打了他一大巴掌。

對於蘇貞昌與蔡英文的關係是否因此事件而再度造成裂痕？游盈隆和廖達琪異口同聲指出，蔡蘇結合原本就只是政治利害關係的結合。

蔡蘇原是政治結合

對蔡英文而言，蘇貞昌原具有「不可取代的功能」。賴清德下台後，蔡英文要找一位有能力又具黨內輩分的人，游盈隆認為，蘇是蔡當時的不二人選。蔡英文另無法言明的一個理由應該是，蘇貞昌曾當過她的長官，任他為行政院長之後，她比較不會干涉行政院日常行政決策。

游盈隆表示，蔡用了蘇貞昌後，因為有所克制與約束，沒有介入太多內政的糾葛，自己的聲望反而提高。蘇算是她一個很好的擋箭牌。蔡英文用蘇貞昌當行政院長，本就是「政治上的結合」，不能期待他們會一路上水乳交融或肝膽相照。

疫情當前 蘇是蔡防火牆

廖達琪則分析，此時尚有疫情需處置，加上年底的公投、蔡還需要蘇擋在前面；接下來就是明年選舉布局。此時蔡英文讓蘇面對黨內英系、正國會立委來自民意的壓力，她則收割順應民意的果實。以蔡的個性，此時或尚不會主動要求蘇下台；就看蘇會不會因面子問題求去；內閣變動時點可能在接近年底。

「這有點像當初李登輝利用郝柏村一樣」，廖達琪說，李登輝讓前行院長郝柏村處於「備受爭議，如佳針氈」的境況，最後郝柏村自請辭職下台。但蘇貞昌與郝柏村不同的一點在於，蘇很有可能「一皮天下無難事」？

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新冠肺炎 疫情紓困 蘇貞昌 蔡英文 消費券

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