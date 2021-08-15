5倍券回歸消費券 蘇貞昌還做得下去？

振興5倍券政策大轉彎成了廣發5千元消費券，蔡英文的幕後決策似乎讓行政院長蘇貞昌領導權力受到重挫，台灣民意基金會董事長游盈隆受訪時認為，此事件將讓內閣更動提早浮出檯面；不過，中山大學政治系教授廖達琪認為，蘇貞昌是蔡英文最好的防火牆，後續到年底前還要看疫情防治、公投及蘇內閣民調滑落多大等情況，屆時才會討論內閣變動問題。

蘇的挫敗使蔡收獲民意

游盈隆與廖達琪不約而同提到，蘇貞昌是蔡英文最佳防火牆（擋箭牌）；此時蘇貞昌揹負了最大責任，蔡英文則是因順應民意而收獲了高聲望。游盈隆表示，改全數發放5千元的消費券，對蘇貞昌而言，是重大政策的挫敗。

「蘇貞昌有個心魔」，游盈隆說，蘇就是不想要振興券完全和馬英九時代的消費券一樣，如今振興券幾乎等於是消費券，蘇很難堪。廖達琪也指出，蔡英文過去極力反對馬英九的消費券，蘇貞昌可能揣摩上意，以為堅持以1千換5千，蔡英文會支持他；但此時在民意反彈下，不得不改振興券為消費券，等同打了他一大巴掌。

對於蘇貞昌與蔡英文的關係是否因此事件而再度造成裂痕？游盈隆和廖達琪異口同聲指出，蔡蘇結合原本就只是政治利害關係的結合。

蔡蘇原是政治結合

對蔡英文而言，蘇貞昌原具有「不可取代的功能」。賴清德下台後，蔡英文要找一位有能力又具黨內輩分的人，游盈隆認為，蘇是蔡當時的不二人選。蔡英文另無法言明的一個理由應該是，蘇貞昌曾當過她的長官，任他為行政院長之後，她比較不會干涉行政院日常行政決策。

游盈隆表示，蔡用了蘇貞昌後，因為有所克制與約束，沒有介入太多內政的糾葛，自己的聲望反而提高。蘇算是她一個很好的擋箭牌。蔡英文用蘇貞昌當行政院長，本就是「政治上的結合」，不能期待他們會一路上水乳交融或肝膽相照。

疫情當前 蘇是蔡防火牆

廖達琪則分析，此時尚有疫情需處置，加上年底的公投、蔡還需要蘇擋在前面；接下來就是明年選舉布局。此時蔡英文讓蘇面對黨內英系、正國會立委來自民意的壓力，她則收割順應民意的果實。以蔡的個性，此時或尚不會主動要求蘇下台；就看蘇會不會因面子問題求去；內閣變動時點可能在接近年底。

「這有點像當初李登輝利用郝柏村一樣」，廖達琪說，李登輝讓前行院長郝柏村處於「備受爭議，如佳針氈」的境況，最後郝柏村自請辭職下台。但蘇貞昌與郝柏村不同的一點在於，蘇很有可能「一皮天下無難事」？

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