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新北增1例確診 侯友宜促快快紓困
「無論什麼振興方案都沒差，只要快一點推出就好！」新北市15日新增1例確診，市長侯友宜表示，目前與個案同住者都是陰性，此案應是有控制住，不過這也顯示社區恐還有很多隱形傳染鏈，因此他持續鼓勵民眾出來廣篩。針對政院數次更動振興券措施，侯友宜說，只希望趕快推，民眾快撐不下去了。
新北市15日在新莊新增1例確診個案，該案居家隔離目前匡列8人，是到醫院探病時被篩出來，不過CT值高達37，有可能是舊案。侯友宜說，同住的親人PCR目前檢測都是陰性，疫情應該沒有擴大，不過這足以顯見社區還有很多隱形傳染鏈，因此他持續鼓勵民眾出來廣篩，設法找出隱藏的感染源。
針對外界關注的永和社區群聚感染案，侯友宜說，到14日為止共篩檢1869人，除了之前已經篩出來的2個陽性確診個案以外，就沒有再新增確診個案，不過他也提醒民眾，不要因為確診數少或+0就不敢篩檢，只要有任何疑慮，就請到新北市33個社區篩檢站篩檢。
針對行政院調整振興券措施，改成全民免費發放，侯友宜說，這段時間5倍券已經有很多方案在討論，但如果不趕快落實的話，就無法幫助到受疫情影響最嚴重的庶民經濟，他雖然贊同行政院的調整，也同時呼籲政府儘速定案，「定案推出的政策才最有效。」
由於新北市每周會檢討解封錯施，被媒體問到本周為何沒有新增解封行業，侯友宜解釋，中央沒有開放的，新北市不會開放；中央開放的行業，新北市都會執行後，蒐集民眾意見，如有需要調整都會向中央反應，並每周滾動式檢討。
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