藍委批振興券擾民 綠委駁為精準紓困

「不是所有產業都在疫情下受難，這跟消費券不同！」針對行政院13日宣布，振興券從花1000領5000變成直接發5000，藍委蔣萬安痛批此舉與綠營當年抨擊的消費券無異，藍委賴士葆甚至認為蘇貞昌利用振興券作大內宣，應該下台。但綠委鍾佳濱受訪時認為，此次振興是針對受困產業，跟全部適用的消費券不同。

政治考量大於一切

蔣萬安受訪時表示，行政院突然政策大轉彎，從民眾要掏1000元變成「政府吸收負擔」，「所以搞了半天，不就是推行消費券嗎？」，蔣萬安認為政策如此轉彎，顯示了蘇內閣的傲慢與對馬政府時期消費券的不當偏見。

「紓困還沒結束！」蔣萬安指出，今年疫情比去年還嚴重，政府實在不該先推出振興券，應該要提出紓困5.0，繼續幫助受困產業度過難關。藍委賴士葆則說，蘇院長不斷強調現金可以用的地方，五倍振興券幾乎也可以同用，那為何不直接發現金？振興券既不能繳水電費、房租，還要花幾10億印製成本，徒增民眾困擾。

「蘇貞昌推振興券只是為了他的閣揆大位！」賴士葆一針見血表示，蘇貞昌要硬推五倍振興券，主要還是他的政治考量，因為蔡政府政策失誤，疫苗始終短缺，炒作振興券的議題可以轉移疫苗不足的民怨，且若使用期限為期半年，到明年就開始進行選舉，到時候蘇貞昌就可進行大內宣，延續他的政治生命。

精準紓困與過去不同

因此他希望蘇貞昌應該發放可以馬上使用的現金，否則就應該下台負責。不過綠委鍾佳濱受訪時說，振興券與消費券不同，消費券是因為金融海嘯下，我國出口陷入衰退，當時政府雖然以大規模財政政策，推動公共建設刺激經濟，但影響有限所以才推動消費券。

「而蘇院長的振興券是針對受疫情影響內需產業的精準紓困。」他分析，台灣的出口與電商產業在這次疫情下獲利屢創新高，所以不用替這些紓困或振興，限制用途的振興券才能夠幫助到受創產業。

綠委自提方案

對於紓困券如何領取？鍾佳濱表示這不是重點，重點是紓困要如何幫助受到影響的產業。因此他16日要與蘇揆開會時，會建議蘇貞昌將5倍券中的2張千元紙鈔換成小面額的百元，並限制在零售、餐飲、藝文、旅宿等受疫情影響最深的產業使用，才能讓外界看到政府紓困的美意。

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