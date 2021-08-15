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五倍券似消費券 學者：現金效益更大

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
學者認為，若三倍券、五倍券若沒有「先付 1000」的機制，完全等同消費券。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
學者認為，若三倍券、五倍券若沒有「先付 1000」的機制，完全等同消費券。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

「現金、現金、現金！」學者、在野黨與民眾齊聲呼籲政府以現金取代五倍券，才能將成本最小化、效果最大化。台大國企系教授盧信昌認為，移除先付 1000 元的五倍券與消費券只差在決策背景；政治大學經濟系教授林祖嘉更直言，兩者帶來的經濟效益水準將是相同的，若能順應民意、發放現金，將是蘇內閣與民眾的最佳交集。

時空背景不同

盧信昌於消基會記者會中回應本報提問指出，即使不採用「1000換 5000」的措施，總統馬英九時期所採行的「消費券」與目前討論的「三倍券」、「五倍券」仍有不同，最大的差異在於兩項政策的實施時空環境、決策者的時間寬裕度不同。

盧信昌說，消費券是台灣在全球財政振興約定「擴大公共支出」下、選擇「把錢交給民眾做決定，在過程中避免政府做第一時間的干預」的措施，當初的生產能量毫髮無傷，全球都遭遇到金融海嘯衝擊，僅是喪失持續獲利想像，與疫情反覆的當下並不相同，如今，每個國家受到的衝擊不同，也各有自己的政策。

五倍券效益即消費券

但林祖嘉直言，如果沒了「1000 換 5000」的機制，「五倍券跟馬政府時期的 3600 消費券就沒有不同了，頂多只有面額上的差異」。經濟效益部分，林祖嘉指出，雖然本次的面額較高，但相較於 2009 年的國民 GDP 狀況，目前是高上許多，因此兩兩抵銷下，最終的成效也將是相近的。

此外，林祖嘉說，政院預計要以三張千元、兩張五百、五張兩百的面額發行五倍券，但這樣的面額對受到疫情重創的小商家很不友善，「如果民眾要去小攤商買蚵仔煎，你拿 1000 元的五倍券給他，商家要不要找你錢？」五倍券最終只是徒增困擾，甚至因為大面額難以使用，讓金流流向受疫情衝擊較小的量販商。

現金才是最佳交集

因此，盧信昌、林祖嘉都強調，現金才是當前民眾最需要的。對於行政院院長蘇貞昌先前執意推動「1000 換 5000」，惹來朝野激憤，林祖嘉強調，不論是對民眾、還是對蘇內閣本身，「順從民意」才是解套之策。

對於有些民眾擔憂，五倍券的印製材料很可能已經下單，此時轉圜政策也無法挽回投注的相關成本。林祖嘉回應說，即使材料已經上路，「發現金」才能將後續無謂的行政、印刷成本降到最低，是真正止損利民的手段。

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