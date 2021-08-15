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財源不足 台東可能朝政策性加碼五倍券

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右）邀台北民眾在疫情緩和後到台東旅遊，左為台北市長柯文哲。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴（右）邀台北民眾在疫情緩和後到台東旅遊，左為台北市長柯文哲。圖／縣府提供

政府力推五倍券刺激經濟，各縣市政府紛紛加碼，但台東縣府在內幾個縣市卻有苦難言，在基本經費先天不良的情況下，只能討論是否以政策帶動消費需求，如發行有機農業產品券等。有縣府官員苦笑說，「有的縣市準備用預算加碼，只能羨慕他們財政充足」。

台東縣現有近22萬人口，如每人加碼加發1千元，需要近2億2千萬元經費，對全年預算約200億的縣府來說，是非常龐大的數字，加上美麗灣負債6億2900萬元，只能說有心無力。

台東縣長饒慶鈴表示，在觀光協助、旅館公會提議下，旅遊業計畫舉辦「台北月」，邀請台北民眾在疫情平穩後到台東走走看看，她也歡迎北部民眾把五券帶到台東消費，體驗台東的大自然與美食。

目前縣府未提出加碼規畫，但提出到台東訂房送釋迦等活動，希望在上波疫情度過後，可帶動地方經濟。

立委陳瑩表示，7月下旬疫情趨緩，她在7月20日要求行政院即早規畫振興方案，協助產業經濟復甦，建議今年應再發「振興券」，且因今年疫情比去年嚴峻，最好「直接發放」，不要再「收1千」，行政院長蘇貞昌從善如流聽取建議，1千元改由政府吸收。

立委劉櫂豪也表示，蘇貞昌在振興方案定案前做出重大決定，讓民眾直接領5千元振興券，不用再花1千元兌換，改由中央負擔。今年國家財政稅收增加，由政府負擔1千元，全民共享經濟成長成果，希望因疫情受影響的經濟都能活絡起來。

新冠肺炎 疫情紓困

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