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影／桃園10月好市券搭配振興券 鄭文燦：加碼200變400
桃園市長鄭文燦今天中午前往桃園區JC PARK食尚廣場視察餐飲業防疫作為時表示，他贊成中央直接發放振興券，刺激消費及擴大內需市場，桃園市先推出200元好市券暖身，預定10月將搭配振興券加碼推出好市券，將200元振興券可換400元（每張面額100元）好市券，「200換400」達到2倍消費加乘效果。
鄭文燦率員前往JC PARK食尚廣場的一、二樓服飾、餐廳等餐飲各店實地視察，看看各餐飲業是否做好隔板、梅花座及實制防疫作為，他向用餐市民親切問候，他說，該食尚廣場為社區型美食廣場，各餐飲防疫配合指引做好防疫下，市民用餐安全，「消費慢慢回來了」。
他表示，中央直接發放振興券，希望幫助疫情受創嚴重的旅遊、餐飲、休閒等行業，為刺激消費，市政府率先推出四項振興計畫，包括旅遊2天1夜補貼700元、觀光工廠補貼一輛遊覽車5000元、食農教育休閒農業體驗1人500元及好市券200元。
尤其桃園好市券200元已率先推出暖身，接下來9月也會持續推出好市券，至10月將搭配振興券結合好市券加碼 推出，將去年面額50元2倍夜市券，今年採用面額100元好市券，將振興券200換400元好市券，達到刺激桃園消費加乘效果。
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