蘇揆「五倍券」大轉彎變「免費領」網酸：還馬英九公道

行政院堅持要民眾自費一千元的振興五倍券政策，已經朝全民免費領券的方向研議，據傳言關鍵是蔡英文總統親自召集英系、正國會為主的派系代表凝聚政策方向有關，將在下週一(8/16)上午最後定案，此舉也讓不少網友嘲諷「該還馬英九公道了吧」。

行政院發言人羅秉成指出，經各部會盤整後，除去年不用負擔1千元的中低收入家庭等八大類弱勢族群外，若再加上今年紓困4.0領取政府現金紓困的民眾，以及其他受疫情影響工作的族群，總計可擴大不須負擔1千元的民眾將超過1千萬人，接近台灣人口半數。

對此行政院長蘇貞昌認為，若五倍券有一半國人以上免付1千元，另一半的人卻需要支付，恐怕會出現比較心態，加上要預先發放1千元給千萬人的程序繁瑣，行政成本極高，另外全年經濟成長率預測數也上修為5.88%，考量政府整體負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

政策大轉彎也引起網友熱議，紛紛在PTT酸「變成消費券啦」、「直接給現金啊」、「那不就消費券，還馬英九公道」、「沒有參與感了」、「這樣是不是要改叫無限倍券」、「時代背景不同之術又要來啦」、「說好的參與感呢？」。

據了解，蔡英文聽取各方意見後，表達振興券若不讓民眾自費，也和當年馬政府消費券有很大差別，不同在於，消費券起因於民眾普遍不願意消費，要透過消費券增加內需；而振興券市政府先推動紓困後，再進行振興的做法，與會人士指出，此談話形同拍板政策往民眾免費領券方向研議。