五倍券免千元？林右昌：符合人民期待轉「好彎」又何妨

針對行政院規畫五倍券可能不用付1000元就能換，基隆市長林右昌今晚回應指出，是否會有政策轉彎的問題，他緩頰道：只要是從善如流，符合人民社會期待，轉個「好彎」又有何妨。

林右昌今晚10時20分向本報表示，這樣的決定很好，他支持，執政黨將1年多來防疫有成所產生的經濟成果分享全民，讓「同島一命」有了新的意義。

至於是否會有政策轉彎的問題，林右昌緩頰道：只要是從善如流，符合人民社會期待，轉個「好彎」又有何妨。

行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌今下午召集相關部會首長，就振興五倍券規劃方案進行討論。蘇貞昌表示，在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已著手規劃五倍券的政策方案。