五倍券免千元？林右昌：符合人民期待轉「好彎」又何妨
針對行政院規畫五倍券可能不用付1000元就能換，基隆市長林右昌今晚回應指出，是否會有政策轉彎的問題，他緩頰道：只要是從善如流，符合人民社會期待，轉個「好彎」又有何妨。
林右昌今晚10時20分向本報表示，這樣的決定很好，他支持，執政黨將1年多來防疫有成所產生的經濟成果分享全民，讓「同島一命」有了新的意義。
至於是否會有政策轉彎的問題，林右昌緩頰道：只要是從善如流，符合人民社會期待，轉個「好彎」又有何妨。
行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌今下午召集相關部會首長，就振興五倍券規劃方案進行討論。蘇貞昌表示，在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已著手規劃五倍券的政策方案。
經昨日與執政黨立院黨團幹部溝通後，做成發放五倍券、擴大換購五倍券不須負擔1千元的適用範圍等結論，因此蘇貞昌今日與相關部會就民眾換購五倍券不須負擔一千元的適用範圍進行討論。
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