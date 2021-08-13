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為何全民可望免費領五倍券 「她」召集會談成關鍵

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免費領五倍券 蔡英文召集派系代表官邸會談成關鍵

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院規畫「振興五倍券」今晚政策大轉彎，改為免費發券5000元。 本報系資料照
行政院規畫「振興五倍券」今晚政策大轉彎，改為免費發券5000元。 本報系資料照

行政院堅持許久要民眾自費一千元的振興五倍券政策，稍早改為朝全民免費領券方向研議。知情人士表示，政策大轉彎的關鍵，與蔡英文總統今天下午親自召集以英系、正國會為主的派系代表在官邸內凝聚出此政策方向有關。據悉，除了立委外，尚有行政官員和幾位民進黨籍縣市首長與會。

由於蔡英文會中下達封口令，相關與會人員對此資訊保密到家，受訪皆否認下午去官邸開會。但據了解，蔡英文在會中聽取各方意見後，表達了振興券若不用讓民眾自費，也是和當年馬政府的消費券有很大區別；時空背景不同之處在於，消費券起因於民眾普遍不願意消費，要透過消費券增加內需；振興券則邏輯大不同，是政府先推動紓困後，再進行振興經濟的做法，民眾也有別於馬政府時代的不願意消費，反倒是評估可能會出現報復性消費的情況。與會人士指出，蔡總統此談話形同拍板政策就是往民眾免費領券方向研議。

除了蔡總統親自拍板外，民進黨內反彈在這兩天達到高點也是迫使行政院讓步因素之一。行政院昨天找黨團幹部開會完，雖釋出擴大不用自費一千元適用範圍，但僅「微讓步」作法並無法讓黨內滿意。除了早就主張免費領券的正國會，原本尚抑制砲火的英系今天也攤牌發出聯合聲明，連綠色友誼系統綠委何志偉、湧言會王定宇都喊出不要自費一千元，甚至和蘇系友好的新潮流部分綠委也紛紛倒戈。

有民進黨立委形容，今晚政策調整前，綠委與政院間的溝通群組討論之熱烈，是近期之最。且今晚部分派系進一步釋出訊息指出，若政院堅持己見，16日全體綠委與行政院討論五倍券的會議，恐會有不少人「剛好有行程」缺席，拒絕被摸頭。多重黨內壓力下，終迫使行政院讓步。

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