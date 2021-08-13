行政院擴大1千元免付對象 陳其邁跟進說「樂觀其成」

行政院即將發行五倍券振興經濟，外界要求免付1千元購買的聲浪大，行政院晚間宣布會研擬擴大全民為免付振興劵1千元的適用對象。高雄市長陳其邁對此表示，高雄市政府樂觀其成，會配合並加碼高雄卷，擴大振興經濟效益。

今天下午高雄市府召開防疫會議後記者會，媒體詢問高雄市長陳其邁是否支持五倍券免付1千元，陳其邁沒有回答，晚間8點透過新聞局發新聞稿表達立場。陳其邁說，行政院今晚表示研擬擴大全民為免付振興劵1千元的適用對象，高雄市政府樂觀其成，會配合並加碼高雄卷，擴大振興經濟效益。

高市府正研擬1千元加碼的高雄券。陳其邁強調，高雄券的主要目標是希望把消費劵創造的交易跟消費綜效留在高雄，高雄券結合五倍券，將振興的效益效果給加成、加倍，對高雄在地餐飲、旅宿、零售業產生實際幫助。