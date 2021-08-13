快訊

「3+11」非破口說戰翻天 機組員最新疫苗接種率曝光

五倍券免拿1000元換？ 雙北市府回應了

行政院擴大1千元免付對象 陳其邁跟進說「樂觀其成」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁對政院擴大免費1千元適用對象表示樂觀其成。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁對政院擴大免費1千元適用對象表示樂觀其成。圖／高市府提供

行政院即將發行五倍券振興經濟，外界要求免付1千元購買的聲浪大，行政院晚間宣布會研擬擴大全民為免付振興劵1千元的適用對象。高雄市長陳其邁對此表示，高雄市政府樂觀其成，會配合並加碼高雄卷，擴大振興經濟效益。

今天下午高雄市府召開防疫會議後記者會，媒體詢問高雄市長陳其邁是否支持五倍券免付1千元，陳其邁沒有回答，晚間8點透過新聞局發新聞稿表達立場。陳其邁說，行政院今晚表示研擬擴大全民為免付振興劵1千元的適用對象，高雄市政府樂觀其成，會配合並加碼高雄卷，擴大振興經濟效益。

高市府正研擬1千元加碼的高雄券。陳其邁強調，高雄券的主要目標是希望把消費劵創造的交易跟消費綜效留在高雄，高雄券結合五倍券，將振興的效益效果給加成、加倍，對高雄在地餐飲、旅宿、零售業產生實際幫助。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 陳其邁

延伸閱讀

3+11破口？陳其邁：要看疫調曲線 但防境外病毒更重要

台積電投不投資高雄？陳其邁：不能代廠商說明

市府員工忙選舉 議員質詢問陳其邁：是競選總部主委?

防治登革熱 高市逾20個月無本土個案

相關新聞

五倍券變消費券？蘇貞昌：換五倍券1千元 可由中央負擔

行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌今下午召集相關部會首長，就振興五倍券規劃方案進行討論。蘇貞昌表示，在防疫團隊及全...

行政院擴大1千元免付對象 陳其邁跟進說「樂觀其成」

行政院即將發行五倍券振興經濟，外界要求免付1千元購買的聲浪大，行政院晚間宣布會研擬擴大全民為免付振興劵1千元的適用對象。...

批5倍券「1000換5000」 柯文哲：不知這國家在做什麼

行政院自宣布推出「五倍券」振興以來引發諸多爭議，連自家立委也不挺「1000換5000」。台北市長柯文哲今表示，若要用錢換...

蘇揆拋9百萬人直接領振興券 正國會綠委再籲擴及全民

行政院研擬推出五倍券，但民進黨內意見分歧，正國會及英系立委皆呼籲免收1千元、直接發券，行政院長蘇貞昌昨與民進黨團幹部開會...

五倍券免拿1000元換？ 雙北市府回應了

行政院長蘇貞昌今針對民眾不需要負擔1000元換購振興五倍券民規劃方向討論，但仍待周一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案...

五倍券政策大轉彎 綠委：要當面謝謝蘇貞昌

行政院原推出一千元現金換五千元振興券的「五倍券」方案，但引發民進黨內許多立委不滿，正國會及英系立委更公開呼籲應直接發券，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。